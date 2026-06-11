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Il nuovo status 'mondiale' di Fabio Di Giannantonio

Rosario Triolo

Rosario Triolo
©Ansa

Nonostante alcuni episodi sfortunati durante la stagione, il pilota VR46 sta dimostrando di meritarsi lo status di candidato per la corsa al titolo mondiale

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