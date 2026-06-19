La guida completa al GP Repubblica Ceca: dagli orari di tutte le sessioni alle repliche della gara. Si parte oggi, venerdì 19 giugno, con prove libere alle 10.45 e Pre-qualifiche alle 15. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

La MotoGP fa tappa sullo storico circuito di Brno, dove fino a domenica 21 giugno è in programma il Gran Premio della Repubblica Ceca. Appuntamento come sempre da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Dopo due settimane di pausa post GP Ungheria si riparte con Marco Bezzecchi ancora leader del Mondiale e pronto al riscatto dopo la domenica da dimenticare di Balaton Park, quando Jorge Martin aveva steso lui e altri tre piloti (Raul Fernandez, Di Giannantonio e Aldeguer) alla prima curva. Per questo incidente lo spagnolo di Aprilia dovrà scontare un doppio long lap penalty nella gara lunga della domenica. In Repubblica Ceca si rivede Alex Marquez, al rientro in sella alla Ducati del team Gresini dopo la caduta di Barcellona. Ancora ai box Johann Zarco: in Honda Lcr ci sarà ancora Cal Crutchlow al suo posto.

Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14 Si parte oggi, venerdì 19 giugno, con le prime prove libere alle 10.45, poi alle 15 si inizierà a fare sul serio con le Pre-qualifiche: in palio i primi dieci pass per il Q2. Sabato il solito show: dalle 10.10 le FP2, poi le qualifiche alle 10.50 e la Sprint Race delle 15 per assegnare i primi punti del weekend. Domenica la gara lunga della top class andrà di scena alle 14.

Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 Da non perdere anche i Gran Premi della Repubblica Ceca della Moto3 e della Moto2, che come sempre precederanno la top class con partenza rispettivamente alle 11 del mattino, dopo Warm Up e Rider Fan Parade, e alle 12.15. Commento affidato a Rosario Triolo e Mattia Pasini. Le gare di Brno saranno anche in differita su Tv8 con i seguenti orari: Moto3 alle 13, Moto2 alle 14.15 e MotoGP alle 16.

Le repliche della gara Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 17. Le altre fasce orarie sono alle 19, alle 21 e alle 23. Inoltre il GP della Repubblica Ceca sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On demand.