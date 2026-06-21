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Moto3, a Brno Danish vince la prima gara in carriera: sul podio Uriarte e Quiles

gp rep. ceca
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Dopo essere partito dalla 14^ posizione in seguito ad una penalità per guida lenta in qualifica, Hakim Danish rimonta e vince il Gp di Repubblica Ceca, conquistando il primo successo in carriera nel Motomondiale. Dietro di lui, al termine di una battaglia all'ultimo respiro, si piazzano Uriarte e Quiles, che hanno la meglio su Almansa, Carpe e Pratama. Alle 14 in pista la MotoGP LIVE su Sky e in streaming su NOW

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Nel finale adenilico della Moto3 alla fine l’ha spuntata Hakim Danish, rookie malese destinato ad essere acclamato in patria. “Al mio Paese saranno tutti felici – ha detto Hakim –. Mi sono sentito bene con la moto fin da venerdì e il mio team ha lavorato davvero bene”. L’ultimo suo connazionale a vincere, era stato Pawi, nel 2016. E non è un successo casuale, nemmeno troppo improvviso perché Danish ha cominciato il week end a tutta birra. Velocissimo in tutte le sessioni, culminate con il secondo posto in qualifica (poi è stato retrocesso di 12 posizioni per guida lenta). Era una scommessa di chi ha creduto in lui, e promette bene. Allevato nella Rookies Cup, con il benevolo incoraggiamento di chi gestisce il campionato, è il frutto di chi cerca in tutti i modi di allargare la griglia dei partecipanti, a livello di nazionalità. Inutile nascondersi che i mercati orientali sono tenuti in gran conto. Vincere oggi era comunque come azzeccare una puntata alla roulette, perché nel finale poteva succedere di tutto. Quiles che ha cominciato il penultimo giro in testa, nelle curve finali si è persino trovato in coda al gruppetto che ha dominato la corsa. Poi, talento e freddezza (incredibile l’uscita sull’erba), è riuscito ad acciuffare il podio. Almansa e Uriarte non sono stati da meno, così come Pratama e Carpe. Spingevano tutti come matti. Chiunque poteva prevalere in un carosello di sorpassi che ha esaltato il giro finale. 

Capitolo rimpianti: O’ Gorman che aveva agganciato il gruppetto in fuga è scivolato nella ghiaia al sesto giro, gettando nello sconforto il team Sic 58. Bertelle, partito male, risucchiato fino al diciottesimo posto, prima di risalire fino all’ottavo, girando sui tempi dei primi, non sarà certo contento dell’undicesima posizione finale. Male anche Pini, retrocesso dal dodicesimo posto in griglia al ventiquattresimo per guida lenta in qualifica. A lui non è riuscita la rimonta di Danish e Pratama (anche l’indonesiano è stato penalizzato, da ottavo in qualifica a ventesimo in griglia), e  ha chiuso la corsa  sedicesimo.

Moto3, i risultati del Gp Repubblica Ceca

La classifica del Mondiale dopo Brno

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