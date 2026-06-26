La MotoGP non si ferma, in uno dei momenti più caldi della stagione tra pista, cambi di regolamento e annunci di mercato. Dopo Brno si va ad Assen, per il Gran Premio d'Olanda (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW), decimo appuntamento di una stagione che si avvicina al giro di boa. Dopo gli annunci del team Ducati, che ha ufficializzato il rinnovo di Marc Marquez e l'ingaggio di Pedro Acosta a partire dal 2027 al posto di Bagnaia (a sua volta ufficiale in Aprilia), la squadra di Borgo Panigale torna a concentrarsi sul 2026 per proseguire la rimonta mondiale. Marquez, che al Mugello sembrava 'spacciato', è tornato prepotentemente in gioco per il Mondiale, sfruttando anche gli harakiri di Aprili tra Ungheria e Brno. Adesso i punti di ritardo da Bezzecchi sono solo 40, in una classifica diventata improvvisamente cortissima. Attenzione anche alla novità regolamentare che riguarda la partenza: da questo GP saranno vietati gli abbassatori anteriori, un provvedimento pensato per migliorare la sicurezza nelle prime fasi di gara e anticipato di qualche mese (il divieto del device era già in previsione dal 2027).

Leggi anche MotoGP, vietati gli abbassatori da Assen