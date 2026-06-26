La guida completa al weekend di Assen con orari, repliche e ultime news dal paddock. Il Gran Premio d'Olanda è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 28 giugno
La MotoGP non si ferma, in uno dei momenti più caldi della stagione tra pista, cambi di regolamento e annunci di mercato. Dopo Brno si va ad Assen, per il Gran Premio d'Olanda (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW), decimo appuntamento di una stagione che si avvicina al giro di boa. Dopo gli annunci del team Ducati, che ha ufficializzato il rinnovo di Marc Marquez e l'ingaggio di Pedro Acosta a partire dal 2027 al posto di Bagnaia (a sua volta ufficiale in Aprilia), la squadra di Borgo Panigale torna a concentrarsi sul 2026 per proseguire la rimonta mondiale. Marquez, che al Mugello sembrava 'spacciato', è tornato prepotentemente in gioco per il Mondiale, sfruttando anche gli harakiri di Aprili tra Ungheria e Brno. Adesso i punti di ritardo da Bezzecchi sono solo 40, in una classifica diventata improvvisamente cortissima. Attenzione anche alla novità regolamentare che riguarda la partenza: da questo GP saranno vietati gli abbassatori anteriori, un provvedimento pensato per migliorare la sicurezza nelle prime fasi di gara e anticipato di qualche mese (il divieto del device era già in previsione dal 2027).
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Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14
Il weekend di Assen inizierà venerdì 26 giugno con le prime prove libere a partire dalle 10.45, mentre alle 15 dello stesso giorno sono in programma le Pre-qualifiche per assegnare i primi 10 pass per il Q2. Sabato 27 giugno il solito show: dopo le FP2 delle 10.10, parte la caccia alla pole dalle 10.50 con le qualifiche. E alle 15 c'è la Sprint Race, la prima partenza (dopo 7 anni) senza gli abbassatori anteriori. Domenica il gran finale con la gara della top class alle 14.
Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15
Prima della MotoGP da non perdere anche i GP delle altre classi: la Moto3 parte alle 11, la Moto2 subito dopo alle 12.15. Inoltre, sarà possibile seguire le gare in chiaro su Tv8 in differita con i seguenti orari: Moto3 ore 13, Moto2 ore 14.15 e MotoGP ore 16. Attenzione anche alle Harley-Davidson, con Andrea Iannone e gli altri piloti del Mondiale delle Bagger di nuovo in pista per il terzo round stagionale. Le gare saranno entrambe nella giornata di sabato 27 giugno: gara 1 in diretta alle 12.10, gara 2 in differita alle 17 dopo gli approfondimenti del post Sprint MotoGP.
Le repliche della gara
Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 18. Le altre fasce orarie sono alle 20 e alle 22. Inoltre il GP Olanda sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On demand.
GP Olanda, il programma di Assen su Sky Sport e in streaming su NOW:
Venerdì 26 giugno
- Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 10.40: MotoGP -Prove Libere 1
- Ore 11.40 – Paddock Live
- Ore 13.10: Paddock Live
- Ore 13.15: Moto3 – Pre-Qualifiche
- Ore 14: Moto2 – Pre-Qualifiche
- Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live Show
- Ore 16.45: Talent Time
Sabato 27 giugno
- Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 10.45: MotoGP – Qualifiche
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 12.05: Harley-Davidson Bagger World Cup Olanda Race 1
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche
- Ore 13.35: Moto2 – Qualifiche
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: MotoGP – Sprint
- Ore 15.45: Paddock Live Show
- Ore 16.30: Talent Time
- Ore 17: Harley-Davidson Bagger World Cup Olanda Race 2 (differita)
Domenica 28 giugno
- Ore 9.35: Warm Up MotoGP
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 – Gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 – Gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - Gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy