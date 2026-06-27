Acosta: "Non so se i problemi tecnici siano risolti, ogni giorno c'è una sorpresa"ktm
Giornata complicata per Acosta, frenato da problemi tecnici in mattinata e arrivato 9° nella Sprint: "Se il problema è risolto? Chi lo sa, l'unica cosa che posso fare è credere che sia così. Non è lo stesso problema che avevo avuto ieri, ogni giorno c'è una sorpresa. Delle scuse da Ktm non risolverebbero nulla, ho bisogno che i problemi vengano risolti e non si ripresentino". Sulle partenze senza abbassatore: "Sono più pericolose di prima"
"Non è stato per niente facile in qualifica, non sono arrivato preparato alla Sprint perché avevo fatto solo dieci giri". Esordisce così Pedro Acosta nel media scrum. Per lo spagnolo del team Ktm è stato un sabato complicato: alcuni problemi tecnici lo hanno frenato in mattinata e nella Sprint ha chiuso al 9° posto. "È difficile essere pronti per una gara in queste condizioni. Se il problema è completamente risolto? Chi lo sa. L'unica cosa che posso fare è credere che sia così. Non è lo stesso problema che avevo avuto ieri, è nuovo. Ogni giorno c'è una sorpresa". Poi, alla domanda se abbia ricevuto le scuse di Ktm per questi problemi tecnici, risponde così: "Delle scuse non risolverebbero nulla. Potrebbero aiutare? No. Quando il problema esiste e si ripresenta, le scuse non cambiano niente. Ho bisogno che il problema venga risolto e che non succeda più".
"Le partenze senza abbassatore sono più pericolose"
Al pilota spagnolo viene poi chiesto come sta vivendo questo momento: "Bisogna fidarsi di quello che fai, ma devono controllare tutto. Per il primo problema di oggi ricordo perfettamente che avevo chiuso il gas correttamente, ma è rimasto aperto. Quando c'è un problema che riguarda la sicurezza è un'altra storia. Devono fare attenzione. Questo ha inciso molto sulla mia gara: quando non fai praticamente nulla per tutta la giornata e poi vai in gara con la moto del giorno prima, è abbastanza facile commettere errori, come ho fatto io". Poi sull'eliminazione dell'abbassatore anteriore in partenza: "Penso che ora le partenze siano ancora più pericolose di prima. È abbastanza facile commettere errori e ritrovarsi in mezzo al gruppo in situazioni complicate. Devono decidere se continuare senza oppure rimettere il dispositivo anteriore, secondo me ora la situazione è più pericolosa di prima".