Giornata complicata per Acosta, frenato da problemi tecnici in mattinata e arrivato 9° nella Sprint: "Se il problema è risolto? Chi lo sa, l'unica cosa che posso fare è credere che sia così. Non è lo stesso problema che avevo avuto ieri, ogni giorno c'è una sorpresa. Delle scuse da Ktm non risolverebbero nulla, ho bisogno che i problemi vengano risolti e non si ripresentino". Sulle partenze senza abbassatore: "Sono più pericolose di prima"

"Non è stato per niente facile in qualifica, non sono arrivato preparato alla Sprint perché avevo fatto solo dieci giri". Esordisce così Pedro Acosta nel media scrum. Per lo spagnolo del team Ktm è stato un sabato complicato: alcuni problemi tecnici lo hanno frenato in mattinata e nella Sprint ha chiuso al 9° posto. "È difficile essere pronti per una gara in queste condizioni. Se il problema è completamente risolto? Chi lo sa. L'unica cosa che posso fare è credere che sia così. Non è lo stesso problema che avevo avuto ieri, è nuovo. Ogni giorno c'è una sorpresa". Poi, alla domanda se abbia ricevuto le scuse di Ktm per questi problemi tecnici, risponde così: "Delle scuse non risolverebbero nulla. Potrebbero aiutare? No. Quando il problema esiste e si ripresenta, le scuse non cambiano niente. Ho bisogno che il problema venga risolto e che non succeda più".