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Bagnaia, problema tecnico e ritiro nel GP Assen (Olanda): cosa è successo

ducati

Ritiro per Pecco Bagnaia nel corso del GP d'Olanda. Il pilota Ducati, che nella notte è diventato papà, ha avuto un problema tecnico durante il 15° giro mentre si trovava in quarta posizione. Inconveniente che lo ha costretto a tornare ai box e a chiudere il suo weekend olandese con uno 'zero'

GP ASSEN: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

Termina con uno zero il weekend in Olanda di Pecco Bagnaia. Il pilota torinese è stato costretto al ritiro nel corso del 15° giro del GP di Assen, mentre occupava la quarta posizione alle spalle di Martin, Raul Fernandez e Ogura, a causa di un problema tecnico alla sua Ducati. Bagnaia è riuscito a completare il giro e a riportare la sua GP26 ai box, chiudendo così il fine settimana senza conquistare punti nella gara lunga. Nonostante il ritiro, per Bagnaia resta una giornata speciale: nella notte, infatti, lui e sua moglie Domizia sono diventati genitori del loro primo figlio.

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