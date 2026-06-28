Marco Bezzecchi, caduta al 2° giro del GP di Assen di MotoGP. VIDEO

Nel video la spettacolare caduta di Marco Bezzecchi durante il secondo giro del GP d’Olanda ad Assen. Una grandissima rotolata nella ghiaia dopo una scivolata ad altissima velocità. Dopo i primi controlli al centro medico, il pilota Aprilia è stato trasferto all'ospedale di Groningen per ulteriori accertamenti visto che lamenta dei forti dolori cervicali
Le prime news da Aprilia
"A seguito della caduta durante il Gran Premio di Assen, Marco Bezzecchi è stato immediatamente ricoverato presso il Centro Medico del circuito, dove è stato sottoposto a una valutazione approfondita da parte dello staff medico, incluso il Direttore Medico della MotoGP, il Dott.Ángel Charte. Gli esami clinici iniziali hanno confermato che il pilota è pienamente cosciente e presenta una normale mobilità in tutti e quattro gli arti, senza segni immediati di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche.Tuttavia, a causa del forte dolore e cervicale derivante dall'impatto, l'équipe medica ha deciso di trasferire Bezzecchi all'Ospedale Universitario di Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen). Questo trasferimento gli consentirà di sottoporsi a esami diagnostici completi e scansioni specialistiche per escludere definitivamente eventuali lesioni sottostanti e garantire un percorso di recupero sicuro. Ulteriori aggiornamenti saranno condivisi non appena saranno disponibili i referti medici ufficiali dell'ospedale".