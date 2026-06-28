E’ durato solo un paio di giri il dubbio che Maximo Quiles potesse sudarsela davvero la nona vittoria della sua fin qui esaltante stagione in Moto3. Il pilota di Aspar ha sgomitato giusto un po’ all’inizio, poi si è portato davanti a tutti e lì è rimasto. A metà corsa, complice un errore di Almansa, ha provato a staccarsi, illusione durata pochissimo perché Almansa ha ricucito il distacco (pochi decimi per la verità) e si è incollato al leader del campionato come un’ombra. Ma la corsa, almeno per il primo posto, era già finita perché all’ultimo giro Quiles s’è preso qualche metro di vantaggio tenendo Almansa a distanza di sicurezza. Stupisce di più il terzo posto di Morelli che si è “nascosto” per tutta la gara nel gruppetto degli inseguitori, per saltare fuori a tre giri dal traguardo e andarsi a prendere il podio. Da segnalare in positivo, il settimo posto di Jesus Rios, da ventunesimo a sesto in pochi giri, rimonta fantastica. In negativo, ma non troppo, il settimo di Danish, poi trasformato in decimo nel gioco delle penalizzazioni (non potendo far effettuare i long lap per impraticabilità della corsia, la direzione di gara ha imposto tre secondi di penalità da scontare a fine corsa): il malese s’era portato in terza posizione, per gran parte della corsa, prima di farsi riassorbire dal gruppo alla fine.