- Ferrandez (2° in griglia): 1^ prima fila in Moto2 al suo 11° GP. A 18 anni 9 mesi 26 giorni è l'8° più giovane della storia in prima fila in Moto2
- Guevara (3° in griglia): 6^ prima fila in Moto2 (4^ quest'anno)
Numeri a cura di Michele Merlino
Sul circuito di Assen alle 12.15 scende in pista la Moto2 con Alonso in pole position. Alle 14 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
Splende il sole su Assen, temperatura di 27°.
Lo spagnolo, autore del quarto tempo, scatterà ultimo: sanzionato per carene non omologate (di conseguenza, tutti i piloti in griglia dopo di lui guadagneranno una posizione in partenza).
Numeri a cura di Michele Merlino
Rettilineo di 500 metri, più corto di altri tracciati come Mugello e Barcellona.
Il TT Circuit Assen presenta una pista medio-lunga, di 4500 metri, larghezza 14 e con 18 curve: 6 a sinistra e 12 a destra.
Nel 2025 in Moto2 si è imposto Diogo Moreira, oggi in top class.
In MotoGP vittoria di Marc Marquez, che eguagliò Giacomo Agostini al secondo posto della classifica vittorie all-time in top-class. Sul podio di Assen anche Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia.
Valentino - che ha vinto 10 volte qui tra tutte le classi, recordman con 8 successi in top-class - non ha (ancora) ricevuto la 'Laurea honoris causa', ma nel 2021 è stato realmente insignito della cittadinanza onoraria di Assen.
Soprannominato "L'Università della moto" o "La Cattedrale della velocità" per l'alto quoziente di difficoltà del percorso e l'elevata velocità media, il GP di Assen si svolgeva tradizionalmente l'ultimo sabato di giugno. Spostato, dal 2016, all'ultima domenica del mese.
Le emozioni di questa domenica olandese sono appena cominciate! Dopo la Moto3, alle 12.15 ad Assen sarà la volta della gara di Moto2: in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.