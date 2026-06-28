Guidotti: "L'accordo arriverà a brevissimo"

Francesco Guidotti, team manager di Trackhouse, ha confermato su Sky Sport che la trattativa è a buon punto: "Alcune cose non si possono dire per rispetto dei contratti esistenti. Bisogna rispettarne i termini e presto sapremo tutto. Per il resto stiamo lavorando, stiamo andando nella direzione giusta e abbiamo trovato una buona base per raggiungere un accordo in tempi brevissimi (con Raul Fernandez, ndr). Sappiamo che Ogura prenderà un'altra strada, ma chi arriverà raccoglierà il testimone con altrettanta voglia e determinazione". Guidotti ha poi aggiunto: "Mi ha sorpreso che Raul fosse finito non voglio dire nel dimenticatoio, ma quasi. Ci siamo parlati, abbiamo trovato una direzione in maniera veloce e sicuramente l'ultima offerta che gli abbiamo fatto sarà di suo gradimento. Penso quindi che manchi davvero molto poco. La questione economica, sinceramente, non è stata difficile da risolvere e non è mai stata il vero problema. Da parte di nessuno c'era la volontà di cambiare. È chiaro che, in un momento come questo, sia lui sia noi abbiamo dovuto guardarci un po' intorno. Io sono appena arrivato e ho trovato una situazione riguardo a Raul un pelino particolare. L'abbiamo risolta in maniera brillante".