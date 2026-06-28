Raul Fernandez può rinnovare con Aprilia Trackhouse, Marini verso Tech3: le newsmercato piloti
Il futuro di Raul Fernandez dovrebbe essere ancora in Trackhouse. Il pilota spagnolo è a un passo dall'accordo per il rinnovo biennale con il team satellite Aprilia. A confermarlo a Sky sono stati sia il team manager Francesco Guidotti che l'agente del pilota Paco Sanchez. Quest'ultimo ha dichiarato che l'intesa dovrebbe essere definita entro il GP di Germania, in programma dal 10 al 12 luglio (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). In Tech3 a questo punto dovrebbe andare Luca Marini, in uscita da Honda
Raul Fernandez è sempre più vicino alla permanenza in Trackhouse. Il team satellite di Aprilia aveva presentato al pilota spagnolo un'offerta per un contratto annuale, con rinnovo al raggiungimento di determinati obiettivi. Nelle ultime ore, però, è arrivata un'ulteriore apertura da parte di Francesco Guidotti e Justin Marks, intenzionati ad accogliere le richieste dello spagnolo proponendogli un contratto biennale come richiesto dal pilota. In Tech3, a questo punto, si apre uno scenario favorevole per Luca Marini. Nel 2027 il team guidato da Guenther Steiner è intenzionato a schierare un rookie e un pilota esperto: per quest'ultimo sembrerebbe non avere rivali l'attuale pilota Honda Hrc. Per l'altra sella, invece, Senna Agius parrebbe in vantaggio su Manu Gonzalez.
Guidotti: "L'accordo arriverà a brevissimo"
Francesco Guidotti, team manager di Trackhouse, ha confermato su Sky Sport che la trattativa è a buon punto: "Alcune cose non si possono dire per rispetto dei contratti esistenti. Bisogna rispettarne i termini e presto sapremo tutto. Per il resto stiamo lavorando, stiamo andando nella direzione giusta e abbiamo trovato una buona base per raggiungere un accordo in tempi brevissimi (con Raul Fernandez, ndr). Sappiamo che Ogura prenderà un'altra strada, ma chi arriverà raccoglierà il testimone con altrettanta voglia e determinazione". Guidotti ha poi aggiunto: "Mi ha sorpreso che Raul fosse finito non voglio dire nel dimenticatoio, ma quasi. Ci siamo parlati, abbiamo trovato una direzione in maniera veloce e sicuramente l'ultima offerta che gli abbiamo fatto sarà di suo gradimento. Penso quindi che manchi davvero molto poco. La questione economica, sinceramente, non è stata difficile da risolvere e non è mai stata il vero problema. Da parte di nessuno c'era la volontà di cambiare. È chiaro che, in un momento come questo, sia lui sia noi abbiamo dovuto guardarci un po' intorno. Io sono appena arrivato e ho trovato una situazione riguardo a Raul un pelino particolare. L'abbiamo risolta in maniera brillante".
Manager Raul: "Prima del Sachsenring dovremmo definire tutto"
Conferma arrivata anche da Paco Sanchez, manager di Raul Fernandez, su Sky Sport: "Stiamo andando avanti nella trattativa, siamo sulla strada giusta per trovare l'accordo definitivo. Sono convinto che lo troveremo subito, prima del GP Germania (10-12 luglio, ndr) dovremmo aver definito tutto".