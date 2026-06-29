Francesco Guidotti, team manager Trackhouse, è intervenuto su Sky Sport dopo il gran weekend di Assen: "Ogura è un po' la sorpresa della stagione, sta crescendo in maniera incredibile. Merito a Davide Brivio che ha fatto questa scommessa e sembra che la stia vincendo. Il futuro di Raul Fernandez sarà sicuramente con noi: per il rinnovo siamo ai dettagli, questione di ore". Sul neopapà Bagnaia: "Un evento molto importante che gli darà una gran forza"

Weekend da incorniciare per il team Trackhouse, che ha centrato due doppiette ad Assen. Sabato, nella Sprint Race, Raul Fernandez ha preceduto Ai Ogura, mentre domenica è stato il giapponese a imporsi davanti allo spagnolo. Francesco Guidotti, team manager Trackhouse, intervenuto su Sky Sport, ha iniziato parlando proprio di Ogura: "È un po' la sorpresa della stagione, sta crescendo in maniera incredibile. Già l'anno scorso aveva dato segnali importanti. È stata una scelta di Trackhouse, di Davide Brivio, e dobbiamo dargli i meriti perché è stato lui da team principal a fare questa scommessa l'anno scorso e sembra che la stia vincendo. Dopo un inizio da rookie molto promettente, quest'anno sta concretizzando con podi e con questa vittoria incredibile, meritatissima. Dopo 22 anni un giapponese torna a vincere con una moto italiana: anche questa è una particolarità. È stato un fine settimana quasi storico, diciamo".