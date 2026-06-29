Guidotti: "Siamo ai dettagli per il rinnovo di Fernandez. Ogura è una scommessa vinta"trackhouse
Francesco Guidotti, team manager Trackhouse, è intervenuto su Sky Sport dopo il gran weekend di Assen: "Ogura è un po' la sorpresa della stagione, sta crescendo in maniera incredibile. Merito a Davide Brivio che ha fatto questa scommessa e sembra che la stia vincendo. Il futuro di Raul Fernandez sarà sicuramente con noi: per il rinnovo siamo ai dettagli, questione di ore". Sul neopapà Bagnaia: "Un evento molto importante che gli darà una gran forza"
GP ASSEN: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA
Weekend da incorniciare per il team Trackhouse, che ha centrato due doppiette ad Assen. Sabato, nella Sprint Race, Raul Fernandez ha preceduto Ai Ogura, mentre domenica è stato il giapponese a imporsi davanti allo spagnolo. Francesco Guidotti, team manager Trackhouse, intervenuto su Sky Sport, ha iniziato parlando proprio di Ogura: "È un po' la sorpresa della stagione, sta crescendo in maniera incredibile. Già l'anno scorso aveva dato segnali importanti. È stata una scelta di Trackhouse, di Davide Brivio, e dobbiamo dargli i meriti perché è stato lui da team principal a fare questa scommessa l'anno scorso e sembra che la stia vincendo. Dopo un inizio da rookie molto promettente, quest'anno sta concretizzando con podi e con questa vittoria incredibile, meritatissima. Dopo 22 anni un giapponese torna a vincere con una moto italiana: anche questa è una particolarità. È stato un fine settimana quasi storico, diciamo".
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"Per il rinnovo di Raul è questione di ore"
Guidotti poi parla del futuro di Raul Fernandez, vicinissimo al rinnovo con il team statunitense: "Sarà un futuro sicuramente con noi. Anche questa è stata una scelta di Trackhouse e siamo intenzionati a portarla avanti. Ancora non è una scommessa del tutto vinta come Ogura, quindi ci vogliamo lavorare e siamo sicuri che c'è un grande margine di crescita. Per il rinnovo siamo nella direzione giusta, siamo proprio ai dettagli: diciamo che le cose principali le abbiamo già concordate, quindi è questione veramente di giorni se non di ore". In chiusura a Guidotti viene chiesto se vuole fare gli auguri a Bagnaia, diventato padre nelle scorse ore: "Assolutamente sì! Penso che sia un evento molto importante più a livello personale che professionale, ma sarà un qualcosa che gli darà una gran forza e una gran motivazione per essere ancora più bravo sia in pista che fuori".