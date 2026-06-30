Moto2, Pramac punta Ortolá e valuta Carpe

È uno dei team più ambiti della Moto2 grazie alla partnership con Yamaha e allo sbocco naturale verso la MotoGP. Per questo Pramac può puntare al massimo per costruire la sua squadra 'junior' in vista del futuro. Dopo aver condotto con successo l'operazione rilancio insieme a Izan Guevara, Pramac ha individuato il profilo giusto per continuare il suo lavoro di formazione dei talenti all'interno del progetto Yamaha Blu Cru. E il nome per il futuro è Iván Ortolá. Ortolá è il più richiesto della Moto2 in chiave 2027. Msi vuole tenerlo, ed è fiduciosa di riuscirci. IntactGp, Italtrans, Aspar, Momoven, Reds hanno tutti avuto approcci con Ortolá. Ma le opzioni più forti per il pilota spagnolo ora sono quella di continuare a lavorare con il suo attuale team, con cui ha già corso anche in Moto3 e con cui ha recentemente vinto la prima gara in carriera in Moto2 a Brno, e quella di sposare un futuro in Yamaha. Sullo sfondo restano altre possibilità, ma il ballottaggio sembra chiaro e Ortolá deciderà probabilmente nel corso dell'estate. Nel frattempo Pramac pensa anche ai giovani. Ferrández ha finalmente espresso il suo potenziale ad Assen, con una sorprendente prima fila e una solida gara da top 10. Ovviamente, però, vengono monitorati anche i ragazzi della Moto3. Il migliore dei quali, classifica alla mano ed escluso Quiles destinato a continuare il suo cammino con Aspar anche saltando di categoria, è Álvaro Carpe. Lo spagnolo di Ajo ha come priorità il passaggio in Moto2, nonostante abbia varie richieste dalla Moto3. Nel caso in cui non venga concretizzata la possibilità di fare il salto con la sua attuale squadra, l'idea è quella di affidarsi a una struttura top. Il gradimento di Pramac c'è, la valutazione della squadra potrebbe essere tra lui e Ferrández, con qualche piccola possibilità anche per Guido Pini.