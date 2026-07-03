Race of Champions, le Ducati Panigale V4 che saranno in pista a Misano. FOTO
Al via a Misano il raduno dei ducatisti, tre giorni al circuito Marco Simoncelli con l'imperdibile 'Race of Champions'. Sabato le qualifiche dalle 15.30, domenica la gara dalle 12 (tutto in diretta sul canale 208 di Sky Sport e in streaming su NOW). Presenti tra gli altri Bagnaia, Marc Marquez, Di Giannantonio, Morbidelli e Bulega in sella alle Panigale V4 Tricolore preparate appositamente per l'evento. Ecco tutte le caratteristiche e le foto di ogni moto
- Si celebrano i 100 anni di Ducati coi piloti della scuderia impegnati in MotoGP, Superbike e nelle principali competizioni internazionali, che guideranno le esclusive Panigale V4 Tricolore preparate per l'evento. Ogni esemplare ha una configurazione dedicata e adotta cerchi in alluminio forgiato neri, vasca sottocarena per il recupero dell'olio e sistema di recupero degli sfiati carburante. Si aggiungono carene racing personalizzate con la livrea del pilota, tappo serbatoio ricavato dal pieno e dettagli celebrativi come la sella
- Frizione a secco STM-EVO SBK con cover in alluminio
- Scarico completo in titanio Akrapovic
- Ducati Corse Performance Oil
- Griglie di protezione per radiatore acqua e olio
- Pedane regolabili in alluminio
- Software Ducati Vehicle Observer Control Race Pro e modulo DDL
- Ali dedicate
- MARC MARQUEZ (Ducati Lenovo Team)
- FRANCESCO BAGNAIA (Ducati Lenovo Team)
- NICOLÒ BULEGA (Aruba.It Racing - Ducati)
- FABIO DI GIANNANTONIO (Pertamina Enduro VR46)
- FRANCO MORBIDELLI (Pertamina Enduro VR46)
- ALVARO BAUTISTA (Barni Spark Racing Team)
- YARI MONTELLA (Barni Spark Racing Team)
- LORENZO BALDASSARRI (Pata Go Eleven)
- TARRAN MACKENZIE (MGM Performance)
- ALBERTO SURRA (Team Motocorsa Racing)
- TOMMY BRIDEWELL (Superbike Advocates)
- JOSH WATERS (Australian SBK)
- LUKAS TULOVIC (IDM)
- HAFIZH SYAHRIN (SBK Asia)
- PJ JACOBSEN (Moto America)