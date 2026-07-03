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Race of Champions, le Ducati Panigale V4 che saranno in pista a Misano. FOTO

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Al via a Misano il raduno dei ducatisti, tre giorni al circuito Marco Simoncelli con l'imperdibile 'Race of Champions'. Sabato le qualifiche dalle 15.30, domenica la gara dalle 12 (tutto in diretta sul canale 208 di Sky Sport e in streaming su NOW). Presenti tra gli altri Bagnaia, Marc Marquez, Di Giannantonio, Morbidelli e Bulega in sella alle Panigale V4 Tricolore preparate appositamente per l'evento. Ecco tutte le caratteristiche e le foto di ogni moto

WORLD DUCATI WEEK, IL PROGRAMMA E LA GUIDA TV

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