Race of Champions, le Ducati Panigale V4 che saranno in pista a Misano. FOTO

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LE COMPONENTI

Frizione a secco STM-EVO SBK con cover in alluminio

Scarico completo in titanio Akrapovic

Ducati Corse Performance Oil

Griglie di protezione per radiatore acqua e olio

Pedane regolabili in alluminio

Software Ducati Vehicle Observer Control Race Pro e modulo DDL

Ali dedicate

è composto da dischi Brembo T-Drive ventilati da 338,5 mm con alette di raffreddamento e pompa Brembo PR 17/19-21.il regolatore idraulico Öhlins del precarico posteriore e pneumatici racing Pirelli Superbike SC1 e SCX