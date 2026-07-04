Race of Champions al World Ducati Week 2026: qualifiche e griglia di partenza
Nicolò Bulega partirà davanti a tutti a Misano nella Race of Champions 2026, in programma domenica 5 luglio dalle 12 (LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW). Il pilota Aruba Racing ha timbrato la pole position in 1:34.386, a soli tre secondi dal tempo fatto segnare nel Mondiale Sbk. In prima fila anche Lorenzo Baldassarri e Pecco Bagnaia. Marc Marquez scatterà 12°
- Domenica 5 luglio è il gran giorno della Race of Champions a Misano, con i piloti Ducati che si sfideranno con le Panigale V4. Appuntamento alle 12 LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, sulla distanza di 10 giri. Nicolò Bulega scatterà in pole, davanti a Lorenzo Baldassarri e a Pecco Bagnaia
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