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Race of Champions al World Ducati Week 2026: qualifiche e griglia di partenza

domani su sky fotogallery
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Nicolò Bulega partirà davanti a tutti a Misano nella Race of Champions 2026, in programma domenica 5 luglio dalle 12 (LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW). Il pilota Aruba Racing ha timbrato la pole position in 1:34.386, a soli tre secondi dal tempo fatto segnare nel Mondiale Sbk. In prima fila anche Lorenzo Baldassarri e Pecco Bagnaia. Marc Marquez scatterà 12°

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