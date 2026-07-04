Nicolò Bulega partirà davanti a tutti a Misano nella Race of Champions 2026, in programma domenica 5 luglio dalle 12 (LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW). Il pilota Aruba Racing ha timbrato la pole position in 1:34.386, a soli tre secondi dal tempo fatto segnare nel Mondiale Sbk. In prima fila anche Lorenzo Baldassarri e Pecco Bagnaia. Marc Marquez scatterà 12°

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