World Ducati Week 2026, Race of Champions: piloti e dove vedere la gara
Grande attesa per la Race of Champions, l'evento clou del World Ducati Week in corso di svolgimento a Misano: oggi, sabato 4 luglio, le qualifiche, domenica 5 la gara. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. In pista il meglio del roster Ducati: dai piloti MotoGP a quelli Superbike e non solo. Ecco gli orari da sapere e l'entry list della gara
- La Race of Champions parte oggi con le qualifiche che stabiliranno l'ordine di partenza per la gara di domenica: si parte alle 15.30, in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
- Domenica 5 luglio è il gran giorno della gara a Misano: diretta sul canale 208 di Sky (oltreché in streaming su NOW) dalle 12. Prima i piloti scenderanno in pista per il warm up, a seguire la partenza. Bagnaia, vincitore dell'ultima edizione nel 2024, farà il bis o dovrà cedere lo scettro?
- MotoGP (Ducati Lenovo)
- MotoGP (Ducati Lenovo)
- MotoGP (Pertamina Enduro VR46)
- MotoGP (Pertamina Enduro VR46)
- Mondiale Superbike (Aruba.it Racing)
- Mondiale Superbike (Barni Spark Racing Team)
- Mondiale Superbike (Barni Spark Racing Team)
- Mondiale Superbike (Pata Go Eleven)
- Mondiale Sbk (Team Motocorsa Racing)
- Mgm Racing Performance
- Superbike Advocates
- Moto America
- Sbk Asia
- Australian Superbike
- Idm