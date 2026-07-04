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World Ducati Week 2026, Race of Champions: piloti e dove vedere la gara

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Grande attesa per la Race of Champions, l'evento clou del World Ducati Week in corso di svolgimento a Misano: oggi, sabato 4 luglio, le qualifiche, domenica 5 la gara. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. In pista il meglio del roster Ducati: dai piloti MotoGP a quelli Superbike e non solo. Ecco gli orari da sapere e l'entry list della gara 

WDW 2026, LA GUIDA

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