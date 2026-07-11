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MotoGP in Germania: le pagelle della Sprint Race del Sachsenring

MotoGp
Paolo Beltramo

Paolo Beltramo

Introduzione

Voti altissimi per il dominatore Marc Marquez e per la splendida Sprint del fratello Alex e Di Giannantonio. Benino le altre Aprilia e Acosta. Domenica la gara lunga del Sachsenring alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

 

LA CLASSIFICA - LE NEWS SU BEZZECCHI

Quello che devi sapere

MARQUEZ-RING

  • Bene la nuova partenza con le file più distanziate di un metro, ma vecchio risultato con Marc e pure Alex davanti a tutti dalla prima curva e per tutta la gara. Dietro ai fratelli da corsa un'altra Ducati, quella di Di Giannantonio, ovviamente che completa così un tris di moto bolognesi non così scontato quest'anno. 

©Ansa
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VITTORIA E RECORD

  • La sensazione è che il re del Sachsenring abbia messo in atto alla perfezione quanto pianificato dopo la pole e cioè dominare senza esagerare, correre rischi, controllando la situazione con calma e maturità. Ora i record di vittorie e podi nelle Sprint è suo, strappato a Martin: ora Marc 19 vittorie a 18, 35 podi a 34 con anche Bagnaia su quel numero insieme a Jorge. 

©Ansa
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MARC: 10 E LODE

  • Su questo circuito comunque sembra quasi impossibile batterlo se non sbaglia. Certo i distacchi sono stati minimi, ma nessuno è mai riuscito a mettere il muso della sua moto vicino a quello della Desmosedici 93. 10 e lode, via. 

©Ansa
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ALEX MARQUEZ: 10

  • Bravissimo anche Alex, secondo dopo un infortunio come quello suo di Barcellona e la caduta di Assen finire appena dietro Marc è tantissima roba. 10. 

©Ansa
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DIGGIA: 9

  • Conferma anche per Di Giannantonio dopo un duello iniziale con Ogura e poi decisamente al terzo posto senza rischi, ma anche senza riuscire ad attaccare i due davanti. 9, bravo e sempre più vicino alla vetta del Mondiale. 

©Ansa
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BAGNAIA: 6

  • Soltanto settimo Pecco che soffre di poca aderenza e non riesce a fare meglio di così. 6. 

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MORBIDO: 4

  • Non c'era il povero Aldeguer che soffre della caduta olandese ed è caduto Morbidelli che, probabilmente, con quella moto è nelle condizioni di dover rischiare troppo (4).

©Ansa
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IN BOCCA AL LUPO, CARO BEZ

  • Ancora sfortuna per Marco Bezzecchi che è caduto e sta andando in Italia per essere operato alla clavicola sinistra fratturata in modo scomposto dal professor Porcellini, mago della spalla. In bocca al lupo Bez e che la sfiga ti abbandoni dato che questa è la quinta gara consecutiva alla quale in pratica non partecipi! 

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BENE LE ALTRE APRILIA

  • Abbastanza bene gli altri tre superstiti della casa veneta con Ogura quarto, Fernandez quinto e Martin sesto. Sinceramente ci si aspettava un Jorge più efficace vista la sua posizione di leader del campionato, ma è anche vero che lo spagnolo sa benissimo che non sprecare è la regola principale e anche 3 punti sono molto meglio di niente

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OCCHIO AI TRACKHOUSE

  • Ogura, anche se Marquez dice di no, sarà probabilmente più pericoloso domani nella gara lunga, così come forse il compagno di squadra Fernandez, ma la sensazione è che questa pista sinuosa e tortuosa che si aggroviglia sulla sinistra sia più favorevole alle Ducati e soprattutto a Marc.

©Ansa
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ACOSTA: 7

  • Ottavo Pedrito, ancora nettamente miglior pilota della casa austriaca, 7 considerando la mediocrità (5) di Binder (12°) e di Bastianini (14°). 

©Ansa
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VINALES: 4

  • Meglio non parlare troppo di Viñales che ha chiuso ultimo a oltre 31 secondi una gara di 15 giri. Ha certamente le sue ragioni per criticare la KTM, ma è evidente che il sistema è saltato del tutto. Serenità, determinazione e velocità sono scomparse, soffocate da uno scoramento globale e personale che ha eliminato da Viñales il meglio di Viñales. 4

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QUARTARARO: 6

  • Tutte fuori dai punti le giapponesi tranne la Yamaha del francese che ha chiuso nono, 6, molto meglio del Miller sorprendente in prova, ma non in gara e di Rins e Razgatlioglu come sempre o quasi laggiù. 

©Ansa
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MARINI E MOREIRA: 6

  • Pure Honda stavolta è finita lontano dai primi con Moreira miglior pilota, ma decimo, 6 come Marini finitogli dietro. Mir 15° (5), Crutchlow non è più un pilota in attività, ma sta ritrovandosi arrivando praticamente pari al turco della Yamaha e davanti a Viñales.

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