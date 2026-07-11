Introduzione

Voti altissimi per il dominatore Marc Marquez e per la splendida Sprint del fratello Alex e Di Giannantonio. Benino le altre Aprilia e Acosta. Domenica la gara lunga del Sachsenring alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

LA CLASSIFICA - LE NEWS SU BEZZECCHI