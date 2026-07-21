MotoGP, Guevara correrà in Pramac Yamaha nel 2027

Era già chiaro ma ora è anche chiuso: Izan Guevara correrà con Pramac Yamaha in MotoGP facendo il salto dalla Moto2 l'anno prossimo. Guevara è entrato l'anno scorso nel progetto Yamaha Blu Cru per lo sviluppo di talenti, e ha conquistato grazie alle sue prestazioni il passaggio in MotoGP. Campione Moto3 2022 con Aspar, Guevara è passato in Moto2 con lo stesso team e dopo un paio di stagioni complicate è saltato sulla Boscoscuro del neonato (nella categoria) team Pramac, ottenendo la prima vittoria all'ultima gara della stagione della Valencia. Due giorni dopo ha fatto il suo primo test su una Yamaha MotoGP, e dopo una prima metà di 2026 in cui è in piena corsa per il titolo Moto2, secondo in campionato dietro a González, ha conquistato il sogno MotoGP per il 2027. Il prossimo anno sarà Izan Guevara il compagno di squadra di Toprak Razgatlioğlu.

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