Introduzione

Voti altissimi per il dominatore Marc Marquez e un plauso alla splendida gara di Zarco, tornato in pista dopo 3 mesi e mezzo di stop e 9° nella Sprint di Aragon. Bene anche Moreira, Acosta e Aldeguer, Bezzecchi meglio di Martin. Domenica la gara lunga alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

ORDINE D'ARRIVO - CLASSIFICA