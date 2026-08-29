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MotoGP in Spagna: le pagelle della Sprint Race di Aragon

di p. beltramo
Paolo Beltramo

Paolo Beltramo

©Ansa

Introduzione

Voti altissimi per il dominatore Marc Marquez e un plauso alla splendida gara di Zarco, tornato in pista dopo 3 mesi e mezzo di stop e 9° nella Sprint di Aragon. Bene anche Moreira, Acosta e Aldeguer, Bezzecchi meglio di Martin. Domenica la gara lunga alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

 

ORDINE D'ARRIVO - CLASSIFICA

Quello che devi sapere

ERA GIA' TUTTO PREVISTO...

  • Marc vince anche se non ottiene la pole-position che gli strappa un Bezzecchi semplicemente fenomenale in quel giro secco e vince proprio superando alla prima curva il Bez partito meglio, ma infilato di prepotenza, sfruttando la chance. 

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MARC MARQUEZ: 10

  • Terza vittoria su 3 sprint ad Aragon per il fenomeno della Ducati che prende un bel 10 controllando la gara con la gomme medie tenendo a bada suo fratello Alex (9) ritornato ai suoi migliori livelli. 

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ALDEGUER: 7,5

  • Un dominio della famiglia Marquez e della Ducati che in questo circuito bello, difficile e moderno ritrova un livello altissimo anche con Aldeguer (9, considerando la lunga assenza) ritornato dopo due mesi di stop e finito sesto. 

3/15

DIGGIA: 4

  • Insomma non sarà il dominio di una volta, ma 3 moto nei primi 6 e soprattutto il primo e secondo posto la dicono lunga sulla competitività delle moto bolognese che purtroppo deve però considerare anche la caduta di Di Giannantonio (4) ora a 46 punti di distacco da Martin nel Mondiale. Non deve più sbagliare. 

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MORBIDO: 4; PECCO: 5

  • Male Morbidelli (4) che finisce penultimo dopo buone prove e male pure Bagnaia (5) finito undicesimo dopo che sembrava aver trovato la strada per riuscire ad esprimersi se non al meglio, almeno da puntare al gruppo dei migliori.

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BEZZECCHI: 8

  • Un altro terzo posto per l'ancora sofferente Bezzecchi che paga un piccolissimo errore, un'esitazione alla frenata della prima curva che ha consentito ai due Marquez di passarlo e da lì non c'è più stata possibilità di tornare in testa. Peccato perché fosse partito in testa avrebbe probabilmente vinto, ma ha comunque corso lottando e guidato benissimo nonostante il dolore al ginocchio. 8, recupera 2 punti su Martin e consolida il secondo posto nel Mondiale. 

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MARTIN: 7

  • Gara di difesa per Jorge che finisce quinto dietro anche alla KTM di Acosta, prende 6 secondi e non sembra in grado di imporsi. Si è difeso, ha portato a casa 5 punti dimostrando ancora una volta che comunque vada non spreca niente, porta a casa sempre il massimo possibile che è il metodo giusto per vincere il Mondiale. 7. 

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RAUL: 6

  • Soltanto ottavo Fernandez con la terza Aprilia: dopo la vittoria di Silverstone ci si aspettava di meglio, ha lottato, 6. Al posto dell'infortunato Ogura ha corso Savadori con un ritmo da collaudatore, ultimo. NG.

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ACOSTA: 8

  • Bella sorpresa quella di Pedrito con la KTM in lotta dura e pura con Martin e alla fine quarto, davanti al leader della classifica mondiale. È stato abbastanza evidente che il motore della KTM riportato quasi al suo meglio, ma non al massimo lo ha aiutato. 8. 

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BASTIANINI E BINDER: 5

  • La dimostrazione della superiorità di Acosta sta nelle prestazioni dei suoi compagni di marca: 14° e 15° Bastianini e Binder (5) e 17° Pol Espargaro, ma è un collaudatore/giornalista che sostituisce l'infortunato Viñales.

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MOREIRA: 8

  • Bene, oltre le aspettative, la Honda che ha messo il debuttante brasiliano Moreira al settimo posto e in lotta con Ducati e Aprilia, 8. 

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ZARCO: 10

  • Nono il francese, 10, perché fare così bene al rientro dopo 3 mesi e mezzo di sofferenza e cure dopo l'incidente di Barcellona è tantissima roba. Bravo, Johann, la passione in persona. 

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12/15
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MIR: 5

  • Male: è uscito e poi è rientrato e finito 14°, 5. Caduto Luca Marini cercando di evitare Binder, al primo giro.

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13/15

RINS E TOPRAK: 6

  • Un po' meglio del solito la Yamaha anche se Quartararo (NG) ha dovuto ritirarsi col motore rotto, ma 12° e 13°  Rins e Razgatlioglu, autori anche di bei duelli, 6. 

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MILLER: 7

  • Meglio di tutti però Jack, decimo, 7. Un passo avanti, bene ci manca un Yamaha competitiva.

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