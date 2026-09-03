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il protagonista

Nessuno supera i limiti della sua moto come Acosta

Rosario Triolo

Rosario Triolo
©Getty

Mentre Márquez e le Aprilia si contendono il campionato, Acosta continua a prendersi la scena anche senza una moto da titolo. Il podio di Aragón è l’ennesima prova del suo talento. E l’anno prossimo, con Márquez dall’altra parte del box, non potrà più nascondersi

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