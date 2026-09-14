Il marchio dei Marquez e di Ducati stampato a fuoco sull'asfalto di Misano, un marchio importante e in fondo inatteso in queste dimensioni: Marc vince di forza e classe per la settima volta in Romagna e conquista il successo davanti a suo fratello Alex che ha corso per l'occasione con una bellissima moto, tuta e casco che ricordavano i colori di Marco Simoncelli in quel suo correre per il team Gresini nel 2011. Marc recupera tutto il distacco che dopo il Mugello era di 102 punti, diventa leader della classifica mondiale anche se a pari punti con Martin per via delle vittorie più numerose e porta Ducati in testa davanti ad Aprilia nel campionato costruttori. Di più,un en plein agevolato dalla giornata sfortunata di Aprilia che ha visto Bezzecchi cadere al primo giro mentre era in testa e Martin perdere man mano competitività poco prima di metà gara finendo quinto. Marc merita 10 e lode perché ci ha sempre creduto nonostante la sua spalla limitata, con maturità, modestia e freddezza, non si è mai montato, ma ha lavorato duramente per riuscire a vincere il suo 5° GP stagionale, 104° in carriera.