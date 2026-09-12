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La classifica MotoGP oggi dopo la Sprint del GP San Marino (Misano)

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Marc Marquez vince la Sprint Race di Misano e recupera 5 punti sulla vetta della classifica: ora il distacco dal leader Martin è di 14 punti. Bezzecchi va a -22, Di Giannantonio resta 4° a -49. Domenica gara lunga alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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