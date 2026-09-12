Marc Marquez vince la Sprint Race di Misano e recupera 5 punti sulla vetta della classifica: ora il distacco dal leader Martin è di 14 punti. Bezzecchi va a -22, Di Giannantonio resta 4° a -49. Domenica gara lunga alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- 263 punti
- 249 punti
- Distacco dalla vetta: 14 punti
- 241 punti
- Distacco dalla vetta: 22 punti
- 214 punti
- Distacco dalla vetta: 49 punti
- 203 punti
- Distacco dalla vetta: 60 punti
- 193 punti
- Distacco dalla vetta: 70 punti
- 189 punti
- Distacco dalla vetta: 74 punti
- 143 punti
- Distacco dalla vetta: 120 punti
- 133 punti
- 92 punti
- 89 punti
- 84 punti
- 78 punti
- 64 punti
- 55 punti
- 53 punti
- 36 punti
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- 28 punti
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- 10 punti
- 9 punti
- 6 punti
- 3 punti