Introduzione

Applausi per il vincitore e leader del Mondiale, Jorge Martin, ma anche per le belle gare di Marc Marquez e Bezzecchi, sul podio di Spielberg anche grazie alla caduta nel finale di Acosta. Bene anche Ogura, Alex Marquez, Bagnaia e Zarco. Domenica la gara lunga alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

ORDINE D'ARRIVO - CLASSIFICA