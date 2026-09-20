MotoGP in Austria: le pagelle della Sprint Race di Spielbergdi p. beltramo ©Ansa
Introduzione
Applausi per il vincitore e leader del Mondiale, Jorge Martin, ma anche per le belle gare di Marc Marquez e Bezzecchi, sul podio di Spielberg anche grazie alla caduta nel finale di Acosta. Bene anche Ogura, Alex Marquez, Bagnaia e Zarco. Domenica la gara lunga alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo
Quello che devi sapere
MARTIN: 9
- Bravissimo e anche fortunato, quindi imbattibile. Se ti chiami Jorge Martin, parti da una pole fantastica, commetti un errore in frenata/bagarre con Marquez al primo giro, rientri settimo e rimonti un modo spettacolare, incontenibile, superando tutti in frenata alla prima curva con netta superiorità, arrivi ad essere secondo e il leader della gara cade mentre è inattaccabile, lontano due secondi e mezzo, conquisti una vittoria preziosissima che ti rimette al primo posto solitario nel mondiale, ti meriti tutto: 9.
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COME IL 'VECCHIO' MARTINATOR
- Finalmente, come lo ricordavamo: forte, determinato, preciso, aggressivo ed elegante. Peccato non aver visto il possibile duello con Pedro Acosta che stava dominando, che era scappato da solo: chissà, magari lo vedremo domenica nel GP.
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BEZZECCHI: 7,5; OGURA: 7
- E' una super Aprilia, che piazza pure un solido anche se non esplosivo Bez al terzo posto (7,5) e il rientrante Ai Ogura al quarto (7).
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APRILIA: 9
- Un buonissimo week-end per la casa di Noale, che è migliorata, soprattutto in frenata, grazie al lavoro dei box. Per Marquez vincere questo titolo sarà difficile. E il Bez non è fuori gioco, come dire che il campionato si giocherà tra i primi 3 piloti della classifica, anche se teoricamente pure Diggia, Ogura e Acosta sono ancora in gioco. Oggi penultimo Raul Fernandez. 4.
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MARC MARQUEZ: 8
- Si difende e porta a casa il massimo possibile con un secondo posto che in fondo salva il salvabile, ma con la caduta di Acosta perde 3 punti su Martin anziché 2 se fosse finito terzo e Jorge secondo. Sapeva di non essere vincente, ha detto che Martin e Acosta sono più veloci di lui qui, insomma va bene così. Questo Marquez combattivo, ma anche razionale è comunque fantastico, porta a casa il massimo possibile e resta di gran lunga il migliore dei piloti Ducati, 8.
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ALEX MARQUEZ: 6,5
- Seconda moto bolognese in classifica quella di Alex, bravo dopo tante cadute: 6,5.
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BAGNAIA: 6,5
- Sesto finalmente un Pecco con un buon passo, dopo delle qualifiche positive. Speriamo sia un ritorno ai livelli che gli competono: 6,5.
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ALDEGUER: 6
- Ottavo lo spagnolo del Team Gresini, dopo una gara opaca: 6 a Fermin.
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DIGGIA: 5
- Maluccio come spesso ultimamente Di Giannantonio, decimo, fuori dai punti sprint e lontano quasi 10 secondi dal primo: 5.
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MORBIDO: 4
- Caduto Morbidelli, ma era nelle retrovie, 4. Ducati, insomma, resta soprattutto Marquez.
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ACOSTA: 4
- KTM bene in casa sua se consideriamo il solo Acosta, che ammette l'errore di deconcentrazione, ma che ha dimostrato di essere prontissimo per la prima vittoria che tanto si merita per la sua guida fantastica e spettacolare. Oggi 4, ma domani potrebbe essere un bel 10.
LE ALTRE KTM
- Nono Binder (5), undicesimo Bastianini (5), quattordicesimo Pol Espargaro. Insomma, come sempre KTM è praticamente soltanto Pedrito, anche sul tracciato di casa.
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ZARCO: 8
- Grande gara quella del francese che è ancora una volta il migliore dei piloti Honda e chiude settimo, considerando soprattutto il distacco sotto i 6 secondi merita un bel 8.
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MARINI: 5
- Decimo Luca a 15" di distacco, 5. Quindicesimo e sedicesimo Nakagami e Moreira, lontani circa 20" da Martin, male (5).
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QUARTARARO: 5
- In Yamaha si 'salva' il francese, dodicesimo (5). Razgatlioglu 17° e Rins 18° sono ingiudicabili, così come Miller 20° e ultimo. Non è colpa loro.
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