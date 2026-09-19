Jorge Martin vince la Sprint di Spielberg e torna in testa alla classifica: ora lo spagnolo ha 3 punti di vantaggio su Marc Marquez, secondo nel Mondiale e nella gara del sabato. Terza posizione per Bezzecchi a -38 dalla vetta. Domenica gara lunga alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE