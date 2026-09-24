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MotoGP, Mugello sede del Gran Premio d'Italia per i prossimi 5 anni

GP D'ITALIA

Ufficializzato l’accordo che permette al Mugello di confermarsi tappa di riferimento della stagione di MotoGP in Italia per i prossimi 5 anni. La notizia arriva alla vigilia della pubblicazione del calendario completo della stagione 2027

IL CALENDARIO 2026

Ezpeleta: "Mugello una delle case spirituali della MotoGP"

Carlos Ezpeleta, Vice CEO della MotoGP: "Il Mugello è molto più di un semplice circuito, è una delle case spirituali della MotoGP, dove la passione dei tifosi italiani e la storia del nostro sport creano un'atmosfera unica. Ogni anno ci ricorda perché rimane uno degli eventi più speciali del calendario e siamo orgogliosi di garantirgli un posto nel futuro della MotoGP".

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