MotoGP, Mugello sede del Gran Premio d'Italia per i prossimi 5 anniGP D'ITALIA
Ufficializzato l’accordo che permette al Mugello di confermarsi tappa di riferimento della stagione di MotoGP in Italia per i prossimi 5 anni. La notizia arriva alla vigilia della pubblicazione del calendario completo della stagione 2027
Ezpeleta: "Mugello una delle case spirituali della MotoGP"
Carlos Ezpeleta, Vice CEO della MotoGP: "Il Mugello è molto più di un semplice circuito, è una delle case spirituali della MotoGP, dove la passione dei tifosi italiani e la storia del nostro sport creano un'atmosfera unica. Ogni anno ci ricorda perché rimane uno degli eventi più speciali del calendario e siamo orgogliosi di garantirgli un posto nel futuro della MotoGP".