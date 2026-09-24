Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Ezpeleta: "Mugello una delle case spirituali della MotoGP"

Carlos Ezpeleta, Vice CEO della MotoGP: "Il Mugello è molto più di un semplice circuito, è una delle case spirituali della MotoGP, dove la passione dei tifosi italiani e la storia del nostro sport creano un'atmosfera unica. Ogni anno ci ricorda perché rimane uno degli eventi più speciali del calendario e siamo orgogliosi di garantirgli un posto nel futuro della MotoGP".