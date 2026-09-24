Moto3, Tech3 sceglie Fernández e Daniel

Se in MotoGP il pilota d'esperienza individuato da Tech3 è stato Luca Marini, per la Moto3 la scelta è ricaduta su Adrián Fernández , in uscita da Leopard. Dopo un ballottaggio con altre candidature, compresa quella di Matteo Bertelle, Steiner ha voluto puntare sullo spagnolo, fratello di Raúl, che torna in squadra dopo averci già corso quando il team era di proprietà di Hervé Poncharal.

Cambia tutto in Tech3 per il Mondiale Moto3 2027 . La squadra di Steiner sostituirà i suoi attuali piloti, Perrone e Salmela, destinati a correre con Msi e Ajo. Tech3 , per rimpiazzarli, ha deciso di seguire lo stesso copione della MotoGP: un pilota d'esperienza e un rookie.

Il rookie scelto è Kristian Daniel

La scelta del rookie è invece più sorprendente. Dopo una trattativa con Fernando Bujosa, Tech3 ha puntato sullo statunitense Kristian Daniel, che ha chiuso al quarto posto la Rookies Cup appena conclusa. Daniel ha convinto grazie alla sua crescita esplosiva del 2026, in cui ha centrato quattro podi, di cui tre nelle ultime tre gare della competizione.

Daniel avrebbe anche vinto una gara, a Spielberg, se non fosse stato penalizzato perdendo la posizione per un track limit all'ultimo giro. Daniel era già entrato nell'orbita Snipers e Gryd, due team che lo avevano avuto come wild card al MotoJunior. Ma Gryd confermerà in Moto3 i suoi piloti attuali Kelso e O'Shea, mentre Snipers e Tech3 hanno entrambe provato l'ingaggio del pilota che, dopo la Rookies, alla fine correrà con la Ktm.





