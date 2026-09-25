Cremona, Lecuona comanda le libere, due cadute per Bulega

La Superbike inaugura il decimo appuntamento stagionale tornando per la terza volta al Cremona Circuit, a San Martino del Lago. Su una pista che ha visto trionfare Ducati nelle due passate edizioni, prima con Danilo Petrucci e poi con Nicolò Bulega, a farla da padrone nel venerdì di prove libere è stato ancora il marchio di Borgo Panigale: le prime sette posizioni della classifica combinata sono tutte occupate da moto Ducati. In vetta c’è Iker Lecuona, primo sia al mattino che al pomeriggio e leader grazie al tempo di 1’28.108 staccato in FP2. Un gran giro secco, ma soprattutto un grande ritmo quello dimostrato dallo spagnolo, il cui weekend è iniziato certamente meglio di quello di Bulega: l’italiano è scivolato ben due volte, alla curva dieci al termine della FP1 e alla curva otto in FP2. La sua seconda posizione non è in discussione, pur a due decimi e mezzo da Lecuona, ma nel weekend più atteso dell’anno stonano queste due cadute, eventi più unici che rari da quando il pilota emiliano ha esordito nella categoria.