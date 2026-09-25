Giornata di Superpole al Cremona Circuit Angelo Bergamonti per le categorie Supersport e Sportbike, nelle quali un buon equilibrio fa presagire grande spettacolo per le giornate di gara. Nella middle class sono ben venti i piloti racchiusi in un secondo nella sessione di qualifica, che ha visto emergere all’ultimo istante utile Jeremy Alcoba: il pilota Kawasaki, in cerca di una sella per il 2027, ha stampato il nuovo record della pista in 1’31.259 dopo aver avuto un altro crono veloce cancellato per track limits a inizio sessione. La Kawasaki mancava dalla prima posizione in Superpole dal 2021 e si tratta della prima pole del modello ZX-6R con cilindrata 636. Alle spalle dello spagnolo c’è il leader del mondiale Albert Arenas su Yamaha, così come il terzo classificato Filippo Farioli. Il bergamasco è stato il più rapido nelle prove libere e si è confermato competitivo, con un chiaro potenziale da podio. In seconda fila Jaume Masià precede Alessandro Zaccone e Can Oncu, mentre la terza è animata dal sorprendente Ondrej Vostatek, Valentin Debise e Tom Booth-Amos. Chiude la top ten Matteo Ferrari, che però ha dimostrato grande velocità e punta a risalire verso le posizioni nobili in gara. Nella categoria cadetta è Carter Thompson a impressionare con una pole position in 1’35.746, un secondo e due sotto il riferimento stampato da Filippo Bianchi nel CIV settimana scorsa proprio a Cremona. Sotto il muro del 1’36 anche David Salvador, terzo Fenton Seabright davanti a Xavi Artigas. Il bel lavoro di BR Corse è confermato dalla quinta casella di Marco Gaggi, migliore dei piloti italiani in qualifica; a chiudere la seconda fila dello schieramento con il sesto tempo è Harrison Dessoy.