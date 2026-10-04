Volevo una valutazione della giornata di oggi e più in generale del weekend.

"Tanta difficoltà. Abbiamo provato a fare il massimo, sono caduti diversi piloti, altri hanno avuto il long lap, quindi abbiamo sfruttato un po' questa situazione qui, però difficile, molto difficile. Ho cercato di tenere dietro Aldeguer fino alla fine, però non ne avevo più di così, ho cercato di essere più costante possibile, sapevo che più di questo non c'era. Ho provato a fare diverse cose durante la gara per vedere se posso far qualcosa di diverso io, perché la fatica che faccio è veramente tanta, la differenza nei dati è veramente tanta, quindi più di tanto faccio fatica".

Differenza rispetto a cosa, scusa?

"Rispetto a chi è più veloce. Marc, anche Alex era stato più veloce tutto il weekend, quindi sì".

Alla luce di come è andata bene la gomma dura, se non c'è stato un po' un vuoto. Cioè, perché nessuno di voi l'ha provata nei giorni scorsi, volevamo capirne un po'. Ne abbiamo parlato tra noi e non l'abbiamo chiesto a nessun pilota, lo chiedo a te.

"In realtà siamo stati tutti molto prevenuti, perché è la Z e di solito dà meno grip. La volta che è stata portata la Z in Malesia qualche anno fa, rispetto alla K, che è quella che usano di più, aveva tanto meno grip e quindi nessuno ha avuto il coraggio di metterla. È stata portata come gomma backup, quindi non considerata gomma performante e quindi nessuno ha avuto la freddezza di sceglierla. C'è stato un momento in cui nelle FP1 la mattina si pensava di provarla, però poi abbiamo detto non ha senso, andiamo avanti così. Non avevamo considerato che comunque l'asfalto era nuovo e soprattutto la mescola di questa gomma qui hard era quella della soft, quindi era un mix di cose, forse abbiamo sbagliato a non provarla subito noi piloti soprattutto".

Hai detto "faccio tanta fatica", "facevo tanta fatica". È una fatica fisica o una fatica psicologica?

"Nessuna delle due. È una fatica per andar forte. Quando arrivo in staccata la moto non decelera e quando entro in curva, non avendo decelerato, non sono nella posizione giusta. Più stacco piano e meno decelera perché è come se dovessi staccare sempre in stoppie. Quello è l'unico modo che ho di fermarla, ma non riesco a farlo tutti i giri per tutta la gara, perché comunque ti esponi ad avere una moto più nervosa. Devo dire che la mia squadra a livello di tarature elettroniche e a livello di setup ha fatto un bel lavoro questo weekend, però più di così purtroppo non possiamo fare. Vediamo una mancanza di velocità in generale nei dati di telemetria e quello ci limita tanto".