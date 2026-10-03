Marc Marquez vince la Sprint di Motegi e recupera 5 punti in classifica sul leader Martin, 3° al traguardo: ora i due sono separati da 7 punti. Bezzecchi resta in terza posizione a -45 dalla vetta. Domenica la gara, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW a partire dalle 7 ora italiana

HIGHLIGHTS SPRINT RACE