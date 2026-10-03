Marc Marquez vince la Sprint di Motegi e recupera 5 punti in classifica sul leader Martin, 3° al traguardo: ora i due sono separati da 7 punti. Bezzecchi resta in terza posizione a -45 dalla vetta. Domenica la gara, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW a partire dalle 7 ora italiana
- 313 punti
- 306 punti
- Distacco dalla vetta: 7 punti
- 268 punti
- Distacco dalla vetta: 45 punti
- 234 punti
- Distacco dalla vetta: 79 punti
- 230 punti
- Distacco dalla vetta: 83 punti
- 227 punti
- Distacco dalla vetta: 86 punti
- 205 punti
- 158 punti
- 156 punti
- 115 punti
- 103 punti
- 98 punti
- 94 punti
- 74 punti
- 62 punti
- 56 punti
- 48 punti
- 33 punti
- 28 punti
- 24 punti
- 18 punti
- 10 punti
- 9 punti
- 6 punti
- 5 punti
- 3 punti