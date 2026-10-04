Ottimo 4° posto a Motegi per Enea Bastianini, dopo una grande rimonta e una seconda parte di gara ad altissimo ritmo: il pilota Ktm Tech3 ha firmato il nuovo record in gara e ha 'spaventato' Bezzecchi per il 3° posto. "Ho avuto un feeling che non sentivo da tantissimo", ha confidato a Sky. Decisivo anche il lavoro sui dati di Acosta dopo l'Austria: "Studiare quello che aveva fatto Pedro mi ha aiutato". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

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