Terzo posto per Marco Bezzecchi nel GP di Motegi: "Ho portato a casa il massimo - ha commentato su Sky -. Podio sudato, Enea era imbestialito: nel finale io miglioravo e lui si avvicinava. Ho perso una persona cara a inizio settimana, sono contento di aver fatto questo risultato per poterglielo dedicare. Non sono meno esplosivo rispetto a inizio anno, Jorge e Marc sono migliorati e ora sono più veloci di me. Devo riuscire a ritrovare la velocità da inizio weekend"

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA