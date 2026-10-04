Uno degli avvenimenti più importanti di questa gara è accaduto appena prima del via quando la moto del leader del campionato Manuel Gonzalez si è spenta ed è stata spinta fuori. Gonzalez è così partito dai box e ha chiuso terzultimo, regalando al suo rivale Izan Guevara la possibilità di accorciare di 25 punti il distacco. Sembra che si sia trattato di un problema alla frizione che non ha staccato bene facendo sì che la moto si spegnesse quando il pilota ha innestato la prima marcia per partire dopo essere arrivato in griglia in folle. Se è così non è colpa del pilota, NG. Possibilità comunque che il pilota del Team Pramac-Yamaha Guevara (10) ha colto al volo tenendo la testa dall'inizio alla fine, rintuzzando la pressione e i tentativi finali di un Tony Arbolino finalmente di nuovo in versione squalo di Garbagnate, 9. Ora il distacco è ridotto a 10,5 punti, pochi, pochissimi. Bello anche rivedere Tony in palla contro quello che era il suo compagno di squadra l'anno scorso. Terzo Salac 8, davanti ad Ortola 7. Buono il sesto posto di Vietti (7) alle spalle di Alonso (7). Il mondiale Moto2 è diventato un duello spagnolo e si fa sempre più interessante.