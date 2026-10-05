La notizia era nell'aria e ora è diventata ufficiale: dal prossimo anno Franco Morbidelli correrà in Superbike, con la Ducati Aruba . "Il team Aruba.it Racing – Ducati è lieto di annunciare l'ingaggio di Franco Morbidelli, che nel 2027 correrà al fianco di Iker Lecuona raccogliendo il testimone di Nicolò Bulega, appena laureatosi Campione del Mondo Superbike - si legge nel comunicato -. Nato a Roma il 4 dicembre 1994, Franco Morbidelli è cresciuto sportivamente nella VR46 Riders Academy. Nel 2013 ha conquistato il titolo europeo Superstock 600, proprio nel paddock della Superbike, e nel 2017 si è laureato Campione del Mondo Moto2, primo italiano a vincere il titolo della categoria. Nel 2018 ha debuttato in MotoGP in sella a una Honda, conquistando il titolo di Rookie of the Year ; dal 2019 è passato alla Yamaha, con cui nel 2020 ha ottenuto tre vittorie e il secondo posto nel Mondiale. Nel 2024 è approdato in Ducati con il team Prima Pramac Racing e dal 2025 corre con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, sempre in sella alla Desmosedici GP. In 14 stagioni nel Motomondiale, prima in Moto2 e poi nella classe regina, ha disputato 228 Gran Premi, conquistando 11 vittorie, 29 podi e 8 pole position ".

Morbidelli: "Emozionato per questo nuovo capitolo"

"Sono molto contento ed emozionato per questo nuovo capitolo della mia carriera - ha commentato Morbidelli -. Ringrazio Ducati e Aruba per questa opportunità. Come sempre darò il massimo, per essere all'altezza di una squadra che da anni lotta al vertice e che ha appena vinto il Mondiale. Farò il miglior lavoro possibile per ottenere grandi risultati insieme”. Il classe 94' è stato accolto così dal Team Principal, Stefano Cecconi: "Il 2027 porterà diverse novità e sarà una sfida importante sia per il pilota sia per la squadra, ma porsi obiettivi ambiziosi fa parte del nostro DNA. Franco porta con sé un'esperienza di grande valore, maturata in tanti anni di MotoGP con squadre di vertice: un fattore importante anche in vista dell'arrivo dei nuovi pneumatici, che conosce molto bene e sui quali potrà fornirci indicazioni preziose". Sul passaggio di Morbidelli in SBK ha parlato anche Luigi Dall'Igna, Dg di Ducati: "Franco è un pilota di grande talento, che nel corso della sua carriera ha dimostrato velocità, sensibilità tecnica e capacità di adattamento ai massimi livelli del motociclismo mondiale - ha spiegato -. Dopo tanti anni trascorsi in MotoGP, porterà nel nostro progetto Superbike un bagaglio di esperienza estremamente prezioso. Siamo convinti che il suo passaggio sarà facilitato anche dalla profonda conoscenza dell’ambiente Ducati e delle nostre metodologie di lavoro".