Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Calendario Sbk 2027, gare e date del Mondiale Superbike

ufficiale fotogallery
13 foto

La Superbike ha pubblicato il calendario della stagione 2027. Si parte in Australia, a Phillip Island, dal 19 al 21 febbraio, mentre l'ultimo appuntamento sarà a Shanghai, dal 29 al 31 ottobre, per il debutto della Cina. Confermate le due tappe italiane di Misano e Cremona. Escono dal calendario Jerez e Balaton, mentre torna Valencia. Di seguito il calendario completo

ALTRE FOTOGALLERY

GP Giappone, i segreti del circuito di Motegi

MOTOMONDIALE

Motomondiale a Motegi nel weekend per il GP del Giappone. Occhio al fuso orario: si parte giovedì...

20 foto

La MotoGP vola in Asia: nel weekend c'è Motegi

guida su sky

La MotoGP è pronta al tour fuori dai confini europei, con una serie di gare che potrebbero...

5 foto

Bulega campione, le FOTO più belle della festa

superbike

Nicolò Bulega chiude al secondo posto Gara 2 a Cremona e si laurea matematicamente campione del...

20 foto

Bulega campione Sbk: è il 2° italiano dopo Biaggi

albo d'oro

Dopo un dominio storico Nicolò Bulega è ufficialmente il campione della Superbike 2026, in Race 2...

12 foto

'Bulegas' c'è: storia e numeri del campione di Sbk

MOTORI

Il pilota di Ducati-Aruba è campione del mondo in Superbike con due weekend d'anticipo dopo una...

24 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Martin: "Lottare con Marquez è un privilegio"

    il leader

    Il leader del Mondiale inizia il tour extra Europa con 12 punti di vantaggio su Marquez e 42 su...

    Acosta: "Titolo? Sono distante, punto al 3° posto"

    MotoGp

    Il weekend di Motegi è iniziato con la conferenza piloti. Tra i protagonisti anche Pedro Acosta,...

    MotoGP a Motegi: Sprint Race alle 8, gara alle 7

    gp giappone

    La MotoGP sbarca in Asia: il tour extra Europa inizia col GP Giappone, LIVE su Sky Sport e in...