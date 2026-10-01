Calendario Sbk 2027, gare e date del Mondiale Superbike
La Superbike ha pubblicato il calendario della stagione 2027. Si parte in Australia, a Phillip Island, dal 19 al 21 febbraio, mentre l'ultimo appuntamento sarà a Shanghai, dal 29 al 31 ottobre, per il debutto della Cina. Confermate le due tappe italiane di Misano e Cremona. Escono dal calendario Jerez e Balaton, mentre torna Valencia. Di seguito il calendario completo
- 19-21 febbraio: Phillip Island Grand Prix Circuit – Australia
- 19-21 marzo: Autódromo Internacional do Algarve – Portogallo
- 2-4 aprile: Circuit Ricardo Tormo (Valencia) – Spagna
- 16-18 aprile: TT Circuit Assen – Paesi Bassi
- 21-23 maggio: MotorLand Aragón – Spagna
- 4-6 giugno: Autodrom Most – Repubblica Ceca
- 18-20 giugno: Misano World Circuit Marco Simoncelli – Italia
- 9-11 luglio: Donington Park – Regno Unito
- 3-5 settembre: Circuit de Nevers Magny-Cours – Francia
- 24-26 settembre: Cremona Circuit – Italia
- 15-17 ottobre: Circuito Estoril – Portogallo
- 29-31 ottobre: Shanghai International Circuit – Cina