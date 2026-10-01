La Superbike ha pubblicato il calendario della stagione 2027. Si parte in Australia, a Phillip Island, dal 19 al 21 febbraio, mentre l'ultimo appuntamento sarà a Shanghai, dal 29 al 31 ottobre, per il debutto della Cina. Confermate le due tappe italiane di Misano e Cremona. Escono dal calendario Jerez e Balaton, mentre torna Valencia. Di seguito il calendario completo