Superbike, Bulega campione del mondo: è il secondo italiano dopo Biaggi
Dopo un dominio storico Nicolò Bulega è ufficialmente il campione della Superbike 2026, in Race 2 a Cremona basta il secondo posto. L'italiano entra nell'albo d'oro della classe regina delle derivate di serie e diventa il secondo azzurro a vincere dopo Max Biaggi (2010 e 2012). Ripercorriamo tutti i campioni, dal primatista Jonathan Rea con 6 titoli consecutivi agli altri 8 piloti che, come Bulega, sono a quota 1
BULEGA CAMPIONE: VIDEO ULTIMO GIRO - CARRIERA - CRONACA DI GARA 2
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
- 1994, 1995, 1998, 1999
- 2001, 2006, 2008
- 2021, 2024, 2025
- 1988, 1989
- 1991, 1992
- 1996, 2005
- 2000, 2002
- 2004, 2007
- 2010, 2012
- 2022, 2023
- Raymond Roche (Francia) - 1990
- Scott Russell (Stati Uniti) - 1993
- John Kocinski (Stati Uniti) - 1997
- Neil Hodgson (Regno Unito) - 2003
- Ben Spies (Stati Uniti) - 2009
- Carlos Checa (Spagna) - 2011
- Tom Sykes (Regno Unito) - 2013
- Sylvain Guintoli (Francia) - 2014
- Nicolò Bulega (Italia) - 2026