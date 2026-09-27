Dopo un dominio storico Nicolò Bulega è ufficialmente il campione della Superbike 2026, in Race 2 a Cremona basta il secondo posto. L'italiano entra nell'albo d'oro della classe regina delle derivate di serie e diventa il secondo azzurro a vincere dopo Max Biaggi (2010 e 2012). Ripercorriamo tutti i campioni, dal primatista Jonathan Rea con 6 titoli consecutivi agli altri 8 piloti che, come Bulega, sono a quota 1

BULEGA CAMPIONE: VIDEO ULTIMO GIRO - CARRIERA - CRONACA DI GARA 2