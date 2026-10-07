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Moto3, Bujosa completa la squadra IntactGp 2027

mercato piloti
Rosario Triolo

Rosario Triolo

©Getty

Lo spagnolo, campione Etc 2025, debutterà nel motomondiale come compagno di squadra di Rios. Intanto il campionato fa tappa nel weekend in Indonesia e sarà tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW

GP INDONESIA, LA GUIDA TV - NUOVO FORMAT MOTOGP 2027: COSA CAMBIA

Un'altra casella della Moto3 è definita, grazie al piazzamento tra i primi tre della Rookies Cup 2026 Fernando Bujosa ha sbloccato la possibilità di debuttare nel motomondiale con un anno di anticipo rispetto all'età minima di 18 anni ed è stato scelto da IntactGp per il 2027. Bujosa formerà una coppia tutta spagnola con Jesus Rios, che si trasferirà alla squadra tedesca provenendo da Snipers. Bujosa ha vinto la European Talent Cup (ora Moto4) nel 2025, ed è stato così promosso alla Moto3 nel MotoJunior per questa stagione. D'altra parte ha corso anche la Rookies Cup. Se nel MotoJunior nonostante buone prestazioni col team Ac Racing i risultati, complice qualche situazione sfortunata, non hanno permesso a Bujosa di aprirsi la chance mondiale, in Rookies Cup lo spagnolo è stato brillante con continuità, e pur non riuscendo a strappare il titolo a Benat Fernandez nel round finale in Austria, ha ottenuto il potenziale pass per la Moto3. Potenziale che ora diventa concreto grazie alla decisione di Peter Ottl e IntactGp, che dopo aver valutato altri profili, hanno deciso di puntare su una coppia tutta spagnola con Bujosa e Rios per l'anno prossimo.

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