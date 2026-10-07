MotoGP, nuovo format nel 2027: arriva la doppia qualifica. Tutte le novità
La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione: arrivano le qualifiche Sprint, aboliti la prequalifica e il warmup. Modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica: ecco come cambia il weekend giorno per giorno. Intanto il Motomondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia e sarà tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW
- Dal 2027 la MotoGP cambierà il suo format e introdurrà un turno di qualifiche in più (per la gara Sprint).
- Una qualifica di 15' il venerdì pomeriggio per decidere la griglia della Sprint
- Sabato mattina le qualifiche per la gara, divise in Q1 (a cui accedono tutti i piloti) e Q2 (coi 12 migliori nel Q1 che di giocheranno la pole).
- Niente più prequalifiche e warmup (ma 10' per fare più giri di schieramento prima di posizionarsi in griglia)
- FP1: 45 minuti
- FP2: 30 minuti
- Qualifiche Sprint: 15 minuti
- FP3: 20 minuti
- Q1 per il Gran Premio: 15 minuti (tutti i piloti)
- Q2 per il Gran Premio: 15 minuti (i migliori 12 del Q1)
- Sprint: griglia basata sulle Qualifiche Sprint
- Gran Premio: griglia basata sulle qualifiche del Gran Premio
Ecco come cambia ogni giorno del weekend con il nuovo format
- Si inizierà con una prima sessione di prove libere da 45 minuti, come avviene attualmente
- Un secondo turno di libere da 30 minuti sostituirà l'attuale prequalifica (di 60') e non determinerà l'accesso ad alcuna altra sessione
- Al termine della giornata ci saranno le nuove qualifiche della Sprint da 15 minuti, aperte a tutti i piloti, che decideranno la griglia di partenza per la Sprint del sabato pomeriggio
- Si inizierà con una terza sessione di prove libere da 20 minuti, 10 in meno delle attuali FP2 del sabato mattina
- Seguiranno le qualifiche per il Gran Premio. Con l'abolizione delle prequalifiche, tutti i piloti parteciperanno al Q1 e i migliori dodici passeranno in Q2
- La Sprint chiuderà la giornata, con la griglia di partenza definita dalle qualifiche Sprint del venerdì
- Lo spazio precedentemente dedicato al Warm Up mattutino verrà spostato a ridosso del Gran Premio: la pit-lane rimarrà aperta per 10 minuti consentendo ai piloti di effettuare diversi giri di ricognizione e un ultimo test funzionale prima della partenza
- Poi la gara, che prenderà il via con la griglia determinata da Q1 e Q2 del sabato
- Nel weekend del GP del Giappone, l'Ad di Aprilia Racing Massimo Rivola aveva commentato l'indiscrezione sul cambio format: "Verrà fatto un passo per rendere il weekend più interessante possibile. La F1 ci può insegnare tanto: dobbiamo trovare un modo per ampliare il nostro raggio"
- A partire dal 2027, infatti, la MotoGP adotterà una filosofia di weekend quasi speculare al format Sprint della Formula 1, basata su due qualifiche separate per gara corta e Gran Premio domenicale