La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione: arrivano le qualifiche Sprint, aboliti la prequalifica e il warmup. Modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica: ecco come cambia il weekend giorno per giorno. Intanto il Motomondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia e sarà tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW

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