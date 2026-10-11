Il sogno dei sogni, il meglio del meglio: vincere il titolo vincendo la gara. Maximo Quiles (cognome della madre, il papà si chiama Martinez) ha vinto titolo e GP dominando dall'inizio alla fine e nonostante due sbavature, ha massacrato gli altri, il primo dei quali, Almansa, è secondo in campionato oltre che in questa gara. Ha vinto il titolo con il 58,8% di successi, 10, e 5 secondi posti in 17 GP avendo saltato per infortunio Silverstone. Ha festeggiato con una scena da gladiatore, Maximo è un nome che ci sta. Ha dominato gara e campionato, è al terzo successo mondiale compresi i 2 nelle categorie per giovani. 10 e lode a lui, al team Martinez, e ai fratelli Marquez che lo hanno scelto come proprio cavallino: di lui sentiremo parlare molto in futuro, garantito. Stavolta ha chiarito ad Almansa, finito a quasi 3 secondi, che il campionato si sarebbe deciso qui, poi un buon terzo posto per Uriarte (8), che ha battuto un Bertelle (8) in spolvero che ha recuperato da 15° a lottare per il podio finendo 4°. Non male anche Pini (7), ottavo. Ora restano 5 gare perchè Quiles provi a battere il record di 14 successi in una sola stagione di David Alonso. Non sarà facile, ma ci può provare. E poi un futuro in Moto2 già sicuro sempre col team Aspar, la vera fucina di campioni.