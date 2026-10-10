Marc Marquez è il nuovo leader del Mondiale. Lo spagnolo, grazie alla vittoria nella Sprint di Mandalika, si è portato a +4 su Jorge Martin (4° al traguardo). Contatto al via tra Bezzecchi e Raul Fernandez: entrambi ritirati, il pilota italiano scivola a -59 dalla vetta. Gara lunga domenica alle 9, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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- Distacco dalla vetta: 4 punti
- 284 punti
- Distacco dalla vetta: 59 punti
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- Distacco dalla vetta: 96 punti
- 246 punti
- Distacco dalla vetta: 97 punti
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