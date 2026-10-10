Marc Marquez è il nuovo leader del Mondiale. Lo spagnolo, grazie alla vittoria nella Sprint di Mandalika, si è portato a +4 su Jorge Martin (4° al traguardo). Contatto al via tra Bezzecchi e Raul Fernandez: entrambi ritirati, il pilota italiano scivola a -59 dalla vetta. Gara lunga domenica alle 9, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE