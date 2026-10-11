MotoGP, gli highlights della gara di Mandalika

Quinta vittoria stagionale di Marco Bezzecchi nella giornata trionfale dell’Aprilia , che ha festeggiato quattro moto ai primi quattro posti (primo poker nella sua storia in MotoGP): sul podio sono saliti anche Fernandez e Martin che ha così riguadagnato la testa del Mondiale (per due punti su Marc Marquez). Quarto posto per Ai Ogura , autore di un gran finale. Marc Marquez ha chiuso al sesto posto, superato anche da Acosta , alla fine di una gara a corrente alternata, dopo aver lottato con Martin all’inizio, con il suo futuro compagno di squadra, Acosta, e alla fine con il giapponese dell’Aprilia Trackhouse.

Martin torna leader: +2 su Marquez, Bezzecchi a -46

L’Aprilia ha rispettato il pronostico ma torna a casa con la consapevolezza di aver sciupato la gara veloce di sabato: Martin ha recuperato la testa della classifica, conservando però lo stesso margine che aveva al termine della gara precedente, in Giappone. Bezzecchi, caduto al via della Sprint, è tornato a vincere, 133 giorni dopo il successo del Mugello, firma anche la trecentesima vittoria italiana nella massima cilindrata e soprattutto segna un recupero d punti in classifica (adesso è a meno 46) che tiene aperte le sue speranze di lottare ancora per il titolo. Questa volta Marco non ha sbagliato la partenza, si è incollato a Fernandez (che correva col dito indice della mano destra fratturato nella caduta del giorno prima) e l’ha superato al 19° passaggio, rifilandogli un secondo e mezzo nell’arco di un giro. Marc Marquez, non ha forzato, probabilmente rallentato dagli stessi problemi di pressione che il giorno prima avevano condizionato la gara di Martin. Jorge gli torna davanti, ma con una sola vittoria, fin qui, in stagione: mai successo prima che dopo 17 gare al comando ci fosse un pilota con un solo successo alle spalle.