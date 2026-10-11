Il pilota dell'Aprilia è stato il più veloce con il tempo di 1:29.617. Alle sue spalle Raul Fernandez, in pole a Mandalika, che correrà la gara lunga nonostante la frattura all'indice della mano destra rimediata nell'incidente con Bezzecchi nella Sprint. Terzo Marc Marquez, vincitore sabato e nuovo leader del Mondiale. Caduta per Martin, 5° nel warm up. Out Aleix Espargaró. Alle 9 il GP d'Indonesia: LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

CLASSIFICA - GRIGLIA