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MotoGP in Indonesia: Bezzecchi 1° nel warm up, 2° Raul Fernandez, 3° Marc Marquez

GP INDONESIA

Il pilota dell'Aprilia è stato il più veloce con il tempo di 1:29.617. Alle sue spalle Raul Fernandez, in pole a Mandalika, che correrà la gara lunga nonostante la frattura all'indice della mano destra rimediata nell'incidente con Bezzecchi nella Sprint. Terzo Marc Marquez, vincitore sabato e nuovo leader del Mondiale. Caduta per Martin, 5° nel warm up. Out Aleix Espargaró. Alle 9 il GP d'Indonesia: LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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GP INDONESIA, I RISULTATI DEL WARM UP

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