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Sbk oggi, Superpole Race: per Bulega trionfo e record di vittorie a Estoril. VIDEO

round portogallo

Pur avendo già conquistato il titolo mondiale, Nicolò Bulega continua a scrivere nuove pagine di storia nella categoria. Con il successo nella Superpole Race a Estoril, il pilota italiano ha raggiunto quota 28 vittorie in stagione: nessuno ha fatto meglio di lui in Superbike. Nel VIDEO, l'ultimo giro della gara breve. Alle 16.30 parte invece Gara-2 (LIVE su Sky e in streaming su NOW), dove il futuro pilota VR46 in MotoGP andrà a caccia dell'ennesima tripletta del suo strepitoso 2026

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