Momenti indimenticabili...

"Quando si vince un campionato del mondo è una gioia incredibile. Poi questo è sicuramente speciale perché vincerlo assieme a un dieci volte campione del mondo è qualcosa che fa ancora più piacere".

È stato particolare vederlo anche oggi, la freddezza con la quale ha portato a termine questa gara.

"Freddezza... Secondo me ha fatto fatica anche lui in moto oggi. Comunque è stato bravissimo, ha gestito come doveva fare, soprattutto dopo quello che era successo ieri e quindi va bene così".

Penso che nella tua vita ti sia tolto tante belle soddisfazioni dal punto di vista sportivo e anche umano. Quella di oggi che sapore e che valore ha?

"Questa ha un sapore sicuramente particolare perché credo che tutti a un certo punto della stagione ci davano per morti. Il fatto di essere resuscitati così bene è stato veramente bello".

Il fatto che tu più volte hai ammesso le grandi qualità dell'Aprilia come moto e il fatto che Marquez comunque ci ha messo quel qualcosa in più che vi ha consentito di vincere, è una valutazione che è ancora in corso?

"Il mio pensiero è che ho perso qualche campionato del mondo a causa di Marc. Se anche ne vinco uno per merito suo probabilmente non rubiamo nulla a nessuno. Un'altra considerazione: non è che è stata fatta una lotteria e Marc è capitato a noi. È stata una scelta, una scelta anche criticata molto da tanti. Voglio dire, il fatto di aver dimostrato che avevamo scelto bene è anche quello una cosa importante".

Quanto sarà importante riuscire a portare a casa anche il campionato costruttori?

"Il campionato costruttori sicuramente è un campionato importante, il campionato team onestamente non lo considero neanche un campionato del mondo. Il campionato costruttori è sicuramente importante. In questo momento qua l'Aprilia è davanti e ha anche un buon margine, quindi sarà complicato portarlo a casa, però sicuramente ce la metteremo tutta per portarlo dalla nostra".

Un passo verso il 2027: i vostri piloti partiranno tutti con una stessa moto? Poi da quando ci saranno sviluppi e per chi?

"No, abbiamo quattro moto ufficiali il prossimo anno e due moto a uno scalino più basso. Poi sicuramente le evolveremo. Credo che il primo anno sarà di evoluzione continua, anche abbastanza importante, e decideremo poi strada facendo come gestire queste evoluzioni".

Quest'anno siete in lotta per il mondiale costruttori, che è quello che conta di più, l'hai appena detto, ma non c'è neanche una Ducati a parte Marquez nelle prime cinque posizioni. Questo risultato che sensazione ti dà? Che spiegazione tecnica dai a questo risultato?

"Sicuramente gli altri hanno lavorato bene e quindi questo è un dato di fatto. Noi abbiamo sviluppato quello che potevamo sviluppare in questi anni, sicuramente avevamo anche qualche limitazione al contorno che evidentemente ci ha dato fastidio, forse anche più di quanto potevamo pensare. Comunque il dato di fatto è che sicuramente altri hanno lavorato bene e devo fare i complimenti a loro perché comunque hanno sviluppato sicuramente una bella moto".