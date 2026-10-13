Il brand ambassador Aprilia analizza il momento di Marco Bezzecchi, tornato al successo in Indonesia a 133 giorni dall'ultima vittoria: "Peccato per l'incidente nella Sprint, per me normale contatto di gara. Cosa gli serve per lottare contro Marc Marquez e Martin? Ha sciupato troppo nella fase centrale della stagione, ma come pilota non gli manca nulla e ha la moto migliore ora". La MotoGP torna a Phillip Island (23-25 ottobre), LIVE su Sky e in streaming su NOW

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