MotoGP, è ufficiale: Moreira in Honda Hrc e Alonso in Lcr nel 2027

Annunciati gli ultimi due tasselli mancanti per chiudere la griglia 2027. Il brasiliano compie il salto nel team factory al fianco di Fabio Quartararo, mentre il colombiano debutta nella classe regina con la squadra di Lucio Cecchinello. Qui i dettagli, i comunicati e le parole dei protagonisti. La MotoGP torna in Australia dal 23 al 25 ottobre, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP, LA GRIGLIA 2027 - GP AUSTRALIA, LA GUIDA TV

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, la griglia piloti della MotoGP per la stagione 2027 è ufficialmente definita. Honda Hrc ha scelto Diogo Moreira per il team factory, mentre il team Lcr di Lucio Cecchinello farà debuttare nella massima categoria del motomondiale David Alonso. Entrambi erano in ballottaggio per la seconda sella in Hrc al fianco di Fabio Quartararo: a pesare sulla decisione la crescita del brasiliano al suo primo anno in MotoGP (con il miglior tempo nel test 850cc di Spielberg e il podio nella Sprint in Giappone) e la mancata lotta al titolo Moto2 del colombiano. L'annuncio di Hrc è arrivato con il video del dietro le quinte della Sprint a Motegi, dove Moreira aveva 'annunciato' un incontro con il team programmato per le 17 di quel sabato. Moreira sarà il primo brasiliano per il team factory Honda da Alex Barros nel 2004, mentre David Alonso godrà di un trattamento full factory in Lcr.

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Il comunicato di Honda Hrc "Honda Racing Corporation è lieta di annunciare che Diogo Moreira entrerà a far parte del team ufficiale Honda Hrc Castrol per il Campionato del Mondo Fim MotoGP 2027 con un accordo pluriennale, affiancando Fabio Quartararo all'alba di una nuova era tecnica. Il 22enne brasiliano compie il salto dalla struttura Lcr Honda, dove sta disputando la sua stagione da rookie nella classe regina dopo aver firmato un contratto Hrc a coronamento della straordinaria cavalcata nel Mondiale Moto2. Con un bottino di cinque vittorie, 13 podi e nove pole position tra classe leggera e media, la parabola di Moreira dall'esordio nel Motomondiale nel 2022 fino alla MotoGP nel 2026 è stata fulminea. Laureatosi campione del mondo Moto2 nel 2025 ad appena quattro stagioni dal debutto sul palcoscenico iridato, la prima storica vittoria nella classe intermedia ad Assen ha dato il via a una rimonta in classifica culminata con la conquista dell'iride. La miscela di velocità pura, lettura di gara e lucidità sotto pressione ha convinto Hrc del suo valore e del suo status di futura stella. Il primo anno in MotoGP ha confermato tale intuizione. Moreira ha affrontato la stagione con metodo, costruendo passo dopo passo la propria fiducia e il feeling con la Honda RC213V, fino al decisivo fine settimana del GP di Catalogna dove ha centrato la prima top-10 in carriera. Da quel momento ha lottato con costanza per essere la migliore Honda al traguardo nella maggior parte dei gran premi. Il podio conquistato nella Sprint a Motegi, gara di casa di Hrc, ha certificato la sua maturità per il team factory. Il numero 11 farà coppia con Fabio Quartararo nel team Honda Hrc Castrol grazie a un accordo pluriennale, proprio in concomitanza con la transizione della MotoGP verso il nuovo regolamento tecnico. Connubio perfetto tra esperienza vincente e talento emergente, la line-up Honda Hrc Castrol 2027 approccerà la nuova stagione con il chiaro obiettivo di riportare Honda Hrc al vertice della classifica mondiale. Moreira non sarà il primo brasiliano a difendere i colori del team factory Honda nella classe regina: Alex Barros colse infatti quattro podi nel corso della stagione MotoGP 2004 in sella alla Honda RC211V".

Moreira: "Honda Hrc è il sogno di ogni pilota" "Approdare nel team ufficiale Honda Hrc in MotoGP è una sensazione fantastica, il sogno che ogni pilota coltiva fin da bambino", commenta Moreira. "Desidero ringraziare di cuore tutti in Honda Hrc per la fiducia che hanno riposto in me e per questo nuovo step nel progetto. Nel 2026 abbiamo svolto un lavoro straordinario per adattarci alla moto e le sensazioni per il futuro sono già molto incoraggianti in base a quanto visto finora. Naturalmente devo ringraziare anche ogni singolo componente del team Lcr che mi ha supportato nell'adattamento alla MotoGP: l'intera squadra è stata fondamentale in questo percorso di crescita. Non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione per aiutare Honda Hrc a tornare esattamente dove merita di stare". A lui si è unito il General Manager di Hrc Yuzuru Ishikawa: "Moreira ha sempre dimostrato una grandissima rapidità di adattamento alle nuove moto, spaziando dal motocross alla Moto3, passando per la Moto2 fino alla MotoGP. È il marchio di fabbrica di un pilota di grande talento. Come Hrc intendiamo continuare a supportare Diogo in questo passaggio chiave della sua carriera e nel nostro piano di sviluppo per tornare a giocarci il Mondiale. Per la prossima stagione avremo una rosa di piloti estremamente competitiva tra Honda Hrc Castrol e il Team Lcr; sono certo che tutti si spingeranno a vicenda non solo per alzare l'asticella delle prestazioni in pista, ma anche per consentire agli ingegneri Hrc di sviluppare la miglior moto possibile in questa nuova era".

Cecchinello ringrazia Moreira e accoglie Alonso Lucio Cecchinello saluta Moreira e dà il benvenuto ad Alonso: "Diogo è un pilota incredibilmente talentuoso e veloce. È stato un piacere vederlo affrontare la sfida della MotoGP. Ha mostrato grande determinazione, un forte desiderio di imparare e la velocità necessaria per lottare ai massimi livelli. Abbiamo condiviso una stagione speciale insieme, sia dentro sia fuori dalla pista, e desideriamo ringraziarlo per il suo duro lavoro e la sua dedizione. Gli auguriamo il meglio per il futuro. Siamo davvero orgogliosi di dare il benvenuto a David nel team Pro Honda Lcr per la stagione 2027. Ha già dimostrato un talento straordinario, velocità e determinazione, e non vediamo l'ora di lavorare e lottare insieme per raggiungere i nostri obiettivi condivisi. Con l'inizio di una nuova era in MotoGP è un momento entusiasmante per cominciare questo viaggio, e siamo determinati a costruire insieme un futuro ricco di successi".

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Il comunicato di Honda Lcr "Il team Pro Honda Lcr dà il benvenuto al pilota colombiano David Alonso per la stagione MotoGP 2027, segnando l'inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo per entrambi. Tra i talenti più promettenti del motociclismo mondiale, Alonso ha conquistato la bellezza di 32 podi, tra cui 20 vittorie, nell'arco di quattro stagioni disputate nel campionato del mondo. Tra i suoi traguardi spicca il titolo di campione del mondo Moto3 2024; nel 2027 compirà il passo successivo della sua carriera approdando nella classe regina. La squadra è orgogliosa di dare il benvenuto a bordo a David ed è impaziente di abbracciare insieme questa sfida, con il comune impegno di sfruttare al massimo una nuova era per la MotoGP nel 2027. Grazie alla velocità, al talento e alla determinazione di Alonso combinati con l'esperienza di Pro Honda Lcr, il team non vede l'ora di scendere in pista e affrontare le sfide della stagione 2027".