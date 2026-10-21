MotoGP in Australia: orari tv e streaming e dove vedere la gara di Phillip IslandPHILLIP ISLAND
Guida al weekend di MotoGP in Australia LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: Sprint sabato alle 6, gara nella notte tra sabato e domenica alle 4 per via dell'entrata in vigore dell'ora solare. Qui di seguito il programma completo sui nostri canali
La MotoGP è in pista a Phillip Island fino a domenica 25 ottobre per il GP d’Australia, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.
Sprint sabato alle 6, gara domenica alle 4 per l'ora solare
In Australia il consiglio è quello di puntare la sveglia ogni giorno, soprattutto se non volete perdervi nessuna sessione. Si parte giovedì alle 7 del mattino con la conferenza stampa piloti. Venerdì, all’1.40, le prime prove libere mentre a seguire, dalle 6, si tornerà in pista per le Pre-qualifiche. Sabato, all’1.05, la seconda sessione di prove. All’1.45 appuntamento con le qualifiche, poi alle 6 scatterà la Sprint Race. Chiude il weekend la gara, con il semaforo verde previsto alle 4 del mattino, quando in Italia sarà già entrata in vigore l'ora solare.
Gli orari della Moto3 e della Moto2
Prima della MotoGP ci saranno come sempre le gare della Moto3 e della Moto2. La prima scatta alle 2 ora italiana, la seconda alle 2.15. Il motivo? Dopo le 2 scatta ufficialmente in Italia l'ora solare, con le lancette che torneranno indietro di un'ora. Ecco che quelle che dovrebbero essere le nostre 3.15, diventeranno 'magicamente' le 2.15. Per lo stesso motivo la MotoGP chiuderà il programma alle 4. Le gare saranno visibili anche in differita su Tv8 nella giornata di domenica coi seguenti orari: ore 11 la Moto3; ore 12.15 la Moto2 e ore 14 la MotoGP.
GP Australia, il programma del weekend LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Giovedì 22 ottobre
- Ore 7: Conferenza stampa piloti
- Ore 14.15: Paddock Pass
Notte giovedì 22-venerdì 23 ottobre
- Ore 23.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 00.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 1.40: MotoGP - Prove Libere 1
- Ore 2.40 – Paddock Live
- Ore 4.10: Moto3 – Pre-Qualifiche
- Ore 5: Moto2 – Pre-Qualifiche
- Ore 6: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 7.15: Paddock Live Show
- Ore 7.45: Talent Time
- Ore 23.35: Moto3 – Prove Libere 2
Notte venerdì 23-sabato 24 ottobre
- Ore 00.20: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 1.05: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 1.45: MotoGP – Qualifiche
- Ore 2.40: Paddock Live
- Ore 3.45: Moto3 – Qualifiche
- Ore 4.40: Moto2 – Qualifiche
- Ore 5.30: Paddock Live
- Ore 6: MotoGP – Sprint
- Ore 6.45: Paddock Live Show
- Ore 7.30: Talent Time
Notte sabato 24-domenica 25 ottobre
- Ore 00.35: Warm Up MotoGP
- Ore 1: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 1.30: Paddock Live
- Ore 2: Moto3 – Gara
- Ore 2.05: Paddock Live
- Ore 2.15: Moto2 – Gara
- Ore 3.15: Paddock Live
- Ore 3.30: Grid
- Ore 4: MotoGP - Gara
- Ore 5: Zona Rossa
- Ore 6: Race Anatomy