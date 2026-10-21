Guida al weekend di MotoGP in Australia LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW : Sprint sabato alle 6, gara nella notte tra sabato e domenica alle 4 per via dell'entrata in vigore dell'ora solare. Qui di seguito il programma completo sui nostri canali

La MotoGP è in pista a Phillip Island fino a domenica 25 ottobre per il GP d’Australia, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.