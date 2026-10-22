L'ultima volta a Phillip Island, l'imprevedibilità del meteo, la gioia per essere tornato a vincere dopo 133 giorni di digiuno, la lotta mondiale con Marc Marquez e Jorge Martin: ecco cosa ha detto Marco Bezzecchi alla vigilia del GP d'Australia RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

Quarantasei punti da recuperare, l’aritmetica gli concede ancora di lottare per il titolo e la vittoria in Indonesia gli ha dato nuove motivazioni. Marco Bezzecchi è arrivato in Australia sereno e pronto a cogliere le opportunità che si presenteranno. "Sono stato molto contento di avere vinto a Mandalika, era la mia ossessione fin dalla caduta in Germania dove mi sono fatto male. Ho dimostrato a me stesso di poter vincere ancora".

Sull'incognita meteo Un po' come interrompere un lungo digiuno, d’altra parte Bezzecchi aveva vinto quattro gare nella prima parte del campionato. La pista australiana, presenta però molte incognite. "Qui il meteo può cambiare in ogni momento, ma almeno è lo stesso per tutti". Come si affrontano questi cambi? "Bisogna adattarsi in fretta. La gara bagnata qui è sempre molto dura, ma non è nemmeno facile sull’asciutto. Venerdì mattina apriremo la finestra per vedere come sarà il tempo”. E poi c’è il problema del vento, che può arrivare forte dall’oceano, come si gestisce? "Innanzitutto devi capire nei primi giri da dove tira, e quanto è forte, poi devi usare molto il corpo per compensare, come in una danza".

Sull'ultimo 'ballo' a Phillip Island E’ l’ultima volta che si corre a Phillip Island e tutti i piloti ne sono dispiaciuti. "E’ una pista meravigliosa, nella mia carriera non ho avuto tante possibilità di correre qui, ma ho sempre percepito emozioni incredibili, e con la MotoGP è stato anche meglio". L’atmosfera di Phillip Island è unica. "È diversa dalle altre trasferte perché viviamo nelle case, tutti insieme, piloti e tecnici, con la spiaggia vicina e la natura intorno. Siamo stati fortunati a correre in questo bel posto". Una situazione unica. “I barbecue col team sono tra i miei ricordi migliori, insieme al tempo passato in casa con la squadra, e poi il calore del pubblico". A questo circuito sono legati molti ricordi, di gare molto combattute. "Nelle piste belle hai gare belle e qui è sempre stato così, mi tornano in mente le battaglie del passato e il mio primo podio in Motogp, nel 2025".