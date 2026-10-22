MotoGP, Bezzecchi nella conferenza del GP Australia: "Tornare a vincere era un'ossessione"
A Phillip Island si è svolta la conferenza piloti vigilia del GP d'Australia. Bezzecchi: "Contento di essere tornato a vincere, era diventata la mia ossessione". Fernandez: "Sto meglio di Mandalika ma non sono al 100%". Miller: "Pista speciale, fortunato di aver corso tanti anni in MotoGP". Nella notte tra giovedì e venerdì si scende in pista con le prove libere all'1.45, poi alle 6 del mattino sono in programma le Pre-qualifiche. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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Restate sintonizzati su Sky Sport 24 (oltreché su skysport.it) per interviste e approfondimenti nel giovedì di Phillip Island. Moto in pista nella notte a partire dall'1.45 per le prime prove libere, mentre alle 6 di domattina sono in programma le Pre-qualifiche
FINISCE QUI LA CONFERENZA PILOTI
Ora è il momento di MotoGP social, ai piloti vengono mostrate foto del passato a Phillip Island. Devono rispondere ad alcune domande relative a quelle immagini
Miller: "Vento? Non puoi vederlo e, se lo vedi, è un problema. Forse è troppo tardi... "
Bezzecchi: "Vento? Prima di tutto devi arrivare in pista e capirne la direzione e la forza. Poi devi utilizzare il corpo per adattarti e compensare. E' come una danza"
Miller: "Il prossimo Jack in MotoGP? C'è una lunga lista di cose da non fare e che io ho fatto... Qualcuno arriverà. Sono stati anni bellissimi, mi sento fortunato"
Miller: "Qui sei nelle case, non in hotel o nei motorhome. E' una cosa completamente diversa. Ogni volta che vieni sull'isola è qualcosa di diverso dal resto del mondo, incluso il meteo"
Fernandez: "Mi resteranno le sensazioni del tempo passato con la squadra, dei barbecue. Le storie di questo luogo, è qualcosa che mi resterà dentro... "
Bezzecchi: "Ricordi dell'isola che mi porterò? I barbecue con il team, qui viviamo sempre a stretto contatto. E poi la vicinanza con i fan... "
Miller: "Girare qui con una MotoGP è qualcosa di particolare, danzi con la moto: si scompone, si impenna, non puoi mai completamente attaccare ma devi gestire e questo rende tutto molto divertente... "
Fernandez: "La mia prima vittoria in MotoGP su questa pista è il ricordo più bello. E' una pista che ti obbliga a non fare errori. Ho visto tante gare in passato qui tra i miei orari, è stata una pista bellissima"
Bezzecchi: "Le emozioni che ho percepito qui da sempre sono sempre state fantastiche, in particolare con la MotoGP. E' un weekend particolare, la spiaggia è vicina e siamo in mezzo alla naturale. E' stato bello battagliare qui in questo splendido posto"
Miller parla anche del casco speciale che avrà a Phillip Island, coi colori dell'Australia: "E' bellissimo, vediamo se riuscirò a usare una moto con questi colori... "
Miller: "Vittoria? Sicuramente ci proverò, la pioggia sarebbe sicuramente la nostra migliore alleata questo weekend. Dobbiamo riuscire a capire dove possiamo essere quest'anno. Le condizioni sono cambiate: la 4^, 5^ e 6^ marcia sono quelle in cui facciamo un po' fatica e qui si usano spesso... "
Miller: "E' una delle piste più iconiche del calendario, ha prodotto tra le gare più belle della storia. E' la mia ultima volta qui in MotoGP, se guardo indietro vedo tante cose belle. Negli anni scorsi abbiamo vissuto condizioni particolari, speriamo sia un po' più facile quest'anno"
Bezzecchi: "Meeting Aprilia? Un incontro normale, lavoriamo sempre di concerto con Trackhouse e il lavoro è stato sempre molto importante anche per noi. Abbiamo discusso di tutte le situazioni". Fernandez: "Non è stato un incontro, è stato un caffè"
Fernandez: "Non sto pensando a quale posizione riuscirà a fare quest'anno. Dobbiamo lavorare giorno per giorno per capire le condizioni delle dita. L'anno scorso Marquez e Martin non erano in griglia, ma abbiamo le chance per battagliare per la vittoria"
Fernandez: "Le mie condizioni rispetto al 2025 sono peggiori ma rispetto a Mandalika sto molto meglio. Penso possa essere un buon weekend per noi. Non sono al 100%, devo capire come gestirmi. Controlliamo quello che possiamo, di sicuro non è controllabile il meteo. La gestione della condizione fisica per me sarà la cosa più importante"
Bezzecchi: "Qui può cambiare spesso il meteo, ma sarà lo stesso per tutti. Dovremo adattarci il più rapidamente possibile. Una gara bagnata è sempre dura, ma non sarà facile nemmeno sull'asicutto. Speriamo di partire sull'asciutto"
Bezzecchi: "Sono contento di essere tornato a vincere, era la mia ossessione fin dalla caduta del Sachsenring quando mi sono fatto male. Soddisfatto di essere riuscito a dimostrare a me stesso di poter tornare a vincere. Ora mi concentro su questo weekend"
INIZIA LA CONFERENZA PILOTI
Tutto pronto nella sala stampa di Phillip Island. Tra poco inizia la conferenza con Marco Bezzecchi, Raul Fernandez e Jack Miller
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Non solo Miller: ultimo ballo anche per Phillip Island, con la MotoGP che dal 2027 si trasferirà sul circuito cittadino di Adelaide per la tappa australiana
Bezzecchi ha vinto due settimane fa la gara di Mandalika, Raul Fernandez è l'ultimo vincitore qui in Australia mentre Jack Miller è l'idolo di casa: sarà il suo ultimo 'ballo' in MotoGP sul circuito di casa
Parleranno Marco Bezzecchi (Aprilia factory), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e Jack Miller (Yamaha Pramac)
Ovviamente la conferenza piloti sarà visibile in diretta sul canale 208 di Sky Sport oltreché in streaming su NOW
Buongiorno da Phillip Island, dove tra circa un'ora andrà in scena la conferenza piloti alla vigilia del GP d'Australia