A Phillip Island si è svolta la conferenza piloti vigilia del GP d'Australia. Bezzecchi: "Contento di essere tornato a vincere, era diventata la mia ossessione". Fernandez: "Sto meglio di Mandalika ma non sono al 100%". Miller: "Pista speciale, fortunato di aver corso tanti anni in MotoGP". Nella notte tra giovedì e venerdì si scende in pista con le prove libere all'1.45, poi alle 6 del mattino sono in programma le Pre-qualifiche. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

FOTO-VIDEO DELLA PARATA DEI PILOTI