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MotoGP ad Adelaide dal 2027: le prime immagini del circuito cittadino. FOTO-VIDEO

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Dal 2027 la MotoGP lascerà Phillip Island e si sposterà sul circuito cittadino di Adelaide per la tappa australiana. Il tracciato è stato svelato con le prime immagini e un video 3D (guardalo qui sotto) che porta alla scoperta delle 15 curve. Lungo 4,13 km, è stato sviluppato sulle strade che ospitarono la F1 dal 1985 al 1995. "Abbiamo trascorso mesi lavorando con la Fim e i nostri colleghi di Adelaide per progettare un circuito emozionante e sicuro", le parole di Carlos Ezpeleta

IL VIDEO DEL GIRO: CLICCA QUI

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