Marquez, casco omaggio per l'ultima volta della MotoGP a Phillip Island. FOTO
La MotoGP è all'ultimo 'ballo' a Phillip Island e Marc Marquez ha voluto omaggiare una delle piste più suggestive e ricche di storia del Mondiale, che dal 2027 uscirà dal calendario per fare posto al circuito cittadino di Adelaide. Di seguito foto e dettagli del casco pensato dal nove volte campione del mondo per il GP d'Australia 2026
- Il casco di Marc Marquez è caratterizzato dal colore azzurro, come le onde dell'oceano che avvolgono il circuito di Phillip Island
- Phillip Island vuol dire anche spiagge naturalmente, per questo nella parte posteriore del casco di Marc si vede il suo numero 93 disegnato sulla sabbia
- Presente anche un pinguino minore blu (Eudyptula minor), che Marquez indica qui nella foto. Chiamato anche "pinguino fata" o little blue penguin, si tratta della specie di pinguino più piccola al mondo. E' originario delle coste meridionali dell'Australia e proprio Phillip Island ne ospita la colonia più numerosa al mondo
- Qui un'immagine ravvicinata del piccolo pinguino blu presente nel retro del casco omaggio a Phillip Island, all'altezza del numero 3
- Marc Marquez è sceso in pista col casco speciale dedicato a Phillip Island fin dalla prima sessione del venerdì
- Marc ha chiuso le prove libere col miglior tempo, unico pilota a scendere sotto il muro dell'1:28 in 1:27.985
- Marquez è sempre andato piuttosto forte a Phillip Island, circuito che gira prevalentemente a sinistra (le curve preferite dal fenomeno di Cervera). Qui ha vinto per la prima volta nel 2010, nell'allora classe 125. Il primo trionfo in MotoGP, invece, risale al 2015, a cui si aggiungono i successi del 2017, 2019 e 2024 (con Ducati Gresini)