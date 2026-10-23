La MotoGP è all'ultimo 'ballo' a Phillip Island e Marc Marquez ha voluto omaggiare una delle piste più suggestive e ricche di storia del Mondiale, che dal 2027 uscirà dal calendario per fare posto al circuito cittadino di Adelaide. Di seguito foto e dettagli del casco pensato dal nove volte campione del mondo per il GP d'Australia 2026

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